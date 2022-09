Il Melograno Art Gallery presenta “Ombre” la personale di Lucia Fiaschi

Il Melograno art Gallery è lieto di presentare la personale di Lucia Fiaschi dal titolo “Ombre”. In mostra molte opere realizzate negli ultimi tempi dall’artista e per la prima volta a Livorno le sue splendide sculture. Vernissage in programma sabato 17 settembre alle 18 in via Marradi 62/68. Chiusura mostra il 23 settembre.

La pittura di Lucia Fiaschi è un gioco tridimensionale tra forma e colore, tra luce e ombra, tra pieno e vuoto, tra dimensione reale e dimensione onirica. I colori acrilici, applicati su tela tesa su supporti di legno, formano dei bassorilievi che fanno emergere il colore plasmandolo e modellandolo.

In una magica coreografia di colori lucenti appaiono simboli ancestrali, raffinati motivi preziosi, filigrane dorate, fiori e frutti esotici, la grazia di sinuose figure femminili.

E’ un viaggio sciamanico in un sogno lucido, in cui la coscienza non si annulla, e nel quale si incontrano nuove dimensioni parallele. La forma, l’elemento, non rappresenta, ma evoca, in un rituale simbolico, il mutare dinamico dei pensieri e delle emozioni, l’interdipendenza di ogni parte dell’universo, la corrispondenza tra spirito e materia, tra macrocosmo e microcosmo, la forza e l’unità dell’energia psichica e dell’energia fisica. Immersi in una dimensione mitica e ancestrale, nel viaggio iniziatico attingiamo ad un sapere arcano e, accompagnati da vibrazioni armoniche, entriamo in risonanza con un nuovo livello di coscienza.

Lucia Fiaschi, autrice di nuove sintesi di storia, artigianato, art Decó, pittura, dà vita ad un ambiente costruito dal colore materico, abitato da figure gotiche costruite da cromie esotiche e da intriganti segni neo-tribali.

Figlia di Volterra, il colle etrusco per eccellenza, dalla storia lunghissima e sedimentata, si forma all’Istituto Statale d’Arte della città nel 1977 e “all’ombra” dell’Ombra della sera”, l’enigmatica statuetta votiva etrusca che sicuramente ha improntato il subconscio dell’artista, come immagine di un linguaggio proprio, precipitato del paziente lavoro di “Arts and Crafts”, della formazione artigiana e di designer che sfocia nell’arte pittorica con tecniche ri-pensate sulla bi-dimensione.

Le ombre di Lucia Fiaschi hanno una vita sociale e relazionale e abitano gli spazi consueti. Dell’ombra in senso “ortodosso” resta la silhouette blindata, ma è opposto il punto di partenza della sua manifestazione: non l’azzeramento del dettaglio, ma l’estrema generosità dei segni e delle forme. Dopo aver partecipato a mostre nazionali e internazionali dell’artigianato artistico inizia questo nuovo percorso:

Dal 2010 al 2012 espone a Volterra e dintorni con mostre personali, partecipa a collettive da Bergamo a Lecce, nel 2013 è a Roma presso la galleria “Domus Talenti” e in varie gallerie da Milano a Livorno, Bologna, Monreale, Firenze e una nuova personale a Volterra.

Dal 2014 al 2018 partecipa al programma della galleria Wikiarte di Bologna con le sue opere ed espone in collettive e personali sia a Bologna che a Wunsiedel in Germania. Partecipa a fiere di Arte sia a Genova che a Bergamo ed in fiere internazionali come ArtExpo di New York e Spectrum Art Show di Miami. Sempre in questi anni è presente con una pagina nel catalogo di arte moderna Mondadori n°50 e n°52, partecipa all’evento “Expo Bologna” presentato dal prof. Giorgio Grasso, prof. Philippe Daverio, prof. Giovanni Faccenda, prof. Gian Ruggero Manzoni, ed è presente con due pagine nell’Annuario d’Arte dei critici Giorgio Grasso e Francesca Bogliolo.

Nel 2019 ha esposto in ARTEXPO di New York con proiezione delle sue opere.

Dal 2016 è anche un’artista della galleria “Il Melograno “ di Livorno con la quale partecipa al salone internazionale di arte contemporanea di Parigi ART SHOPPING e ART TALENT SHOW di Padova, oltre alle collettive della galleria.

LUCIA FIASCHI

“OMBRE”

17 – 23 settembre 2022

Vernissage sabato 17 settembre ore 18

Orario: 10/13 e 16/20

Tutti i giorni, domeniche comprese.

Chiusi il lunedì mattina

Il Melograno galleria d’arte

Livorno, via Marradi 62/68

0586 578592

[email protected]

