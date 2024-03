Il Mercato Centrale riapre il venerdì e sabato sera

Il Mercato Centrale riapre le porte alla cittadinanza il venerdì e sabato sera con eventi enogastronomici e live music in accompagnamento alle cene

Il Mercato Centrale riapre le porte alla cittadinanza il venerdì e sabato sera con eventi enogastronomici e live music in accompagnamento alle cene. Il sabato sera sarà dedicato alla rassegna “Food and music” frutto della collaborazione quasi decennale con Percorsi Musicali, che ne cura la direzione artistica. Quelle del sabato sono serate dove il connubio tra cibo e musica di qualità è protagonista, accompagnando il pubblico in una esperienza unica. Il primo appuntamento è con “Food and music re-opening party” previsto per sabato 9 marzo dalle 20:30 con una serata dedicata alla canzone italiana che vedrà on stage il duo acustico delle Missteryke. Percorsi Musicali è il centro polifunzionale musicale, con sede nel quartiere delle Sorgenti a Livorno, che propone scuola di musica, sale prova, studio di registrazione e servizi al musicista ad ampio spettro, più l’organizzazione di eventi dentro e fuori sede.

In occasione dei bandi per l’assegnazione dei banchi e negozi vuoti ancora in corso, si stimolano sempre più imprenditori ad investire nel Mercato Centrale, per poter dare un ulteriore sviluppo della Galleria Commerciale, volta sempre di più a proiettarsi anche verso un turismo, sempre più presente nella nostra città, e di aggregazione sociale.

L’Osteria Alle Vettovaglie, grazie all’esperienza maturata negli scorsi otto anni, propone attività di ristorazione di qualità, utilizzando prevalentemente materie prime acquistate nel Mercato stesso. È possibile prenotare al 3477487020. Venerdì 8 marzo, in occasione della partenza della stagione 2024 ci sarà anche l’inaugurazione della mostra di Acquerelli dell’Artista Frank Paradisi, con oltre 10 opere che potranno essere ammirate durante i pranzi e le cene, ma anche passando nei corridoi del Mercato. La mostra che durerà fino al 27 Aprile, e sarà la prima della stagione, infatti seguiranno altre mostre di artisti livornesi e non, che hanno compreso la visibilità che il Mercato può dare alle proprie opere. Frank Paradisi, nato a Livorno nel 1977, da sempre appassionato di arte e disegno durante gli studi superiori presso l’Istituto Tecnico per Geometri Buontalenti, nel 1993 comincia il suo percorso artistico a “bottega” dal Maestro Marc Sardelli, dal quale apprende varie tecniche specializzandosi, poi, in quella dell’acquarello. Ha al suo attivo numerose mostre sia nella nostra provincia che nel resto d’Italia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©