Il Mercato festeggia 130 anni di storia, 40 figuranti e festa in costume d’epoca

Il 3 aprile la città di Livorno si prepara a rivivere uno dei momenti più significativi della sua storia attraverso una manifestazione rievocativa dell’inaugurazione del Mercato Centrale o Mercato

delle Vettovaglie avvenuta 130 anni fa.

La manifestazione rievocativa si svolgerà con il coinvolgimento della banda cittadina che accompagnerà un corteo storico composto da circa quaranta figuranti dell’associazione culturale La Livornina.

In questo scenario con un tuffo nel passato, i cittadini potranno rivivere l’emozionante giorno

dell’apertura del Mercato avvenuta il 1° marzo del 1894. Il corteo, al suono delle note della banda cittadina, partirà alle 11:30 da via del Cardinale angolo via Buontalenti, proseguirà verso l’ingresso principale di via Buontalenti, poi verso l’incrocio con via del Testa e finirà il suo percorso all’ingresso principale su Scali Saffi.

Intorno a mezzogiorno il momento pi emozionante della manifestazione: l’architetto e ingegnere Angiolo Badaloni, progettista del Mercato delle Vettovaglie, interpretato da uno dei figuranti dell’Associazione culturale La Livornina, davanti all’ingresso di Scali Saffi, taglierà il nastro simbolico e consegnerà le chiavi del Mercato al sindaco Luca Salvetti, come nel 1894 furono consegnate all’allora sindaco, rivivendo così il gesto dell’inaugurazione del Mercato delle Vettovaglie. intanto un ex funzionario dell’Archivio di Stato terrà un breve intervento spiegando come fu realizzato il Mercato.

Una volta entrati all’interno del Mercato, ci si potrà completamente immergere nella reale atmosfera dell’epoca grazie alla presenza di figuranti vestiti da popolani e gabbrigiane che accoglieranno festosi il corteo storico con Badaloni, le nobildonne e le autorità offrendo un piccolo rinfresco a buffet gestito dall’Associazione culturale La Livornina. Alla manifestazione rievocativa de 130° anniversario del Mercato centrale parteciperà, su invito del Consorzio “Il Mercato delle Vettovaglie di Livorno” , una rappresentanza del Consorzio Operatori dello Storico Mercato Centrale di San Lorenzo (Firenze), per consolidare la collaborazione già avviata, anche in vista della partecipazione congiunta dei due consorzi al Congrega internazionale degli storici mercati alimentari coperti di tutto il mondo, che si terrà a Firenze il 4 aprile.

