Il Mercato riapre di sera con Open Night

Dopo i festeggiamenti per il suo 130º anniversario, anche quest'anno il Mercato Centrale apre le sue porte di sera con un ricco programma di eventi

Gli appuntamenti da non perdere

MOVIE BISTROT – Il Cinema a Tavola

Venerdì 31 gennaio, 14 e 28 febbraio, torna la rassegna che unisce cinema e gastronomia: una cena alla carta accompagnata dalla proiezione di capolavori di Massimo Troisi.

SABATO SERA: APERITIVI & CENE

Tutti i sabati sera, gustati un aperitivo o una cena nella saletta climatizzata o sotto la spettacolare lanterna del Mercato.

ART & FOOD – Mostra di Sergio Bargagliotti

Venerdì 7 febbraio alle 19:00, inaugura la mostra personale di Sergio Bargagliotti, che resterà visitabile fino al 28 marzo. Sergio Bargagliotti è un artista figurativo la cui ricerca si è sviluppata nel tempo a stretto contatto con la figura umana. Dal vero o mediata da supporti o schermi, ha trovato con le dovute differenze di approccio, una chiave di lettura svelabile soltanto con un lento e attento lavoro di revisione,addizione o sottrazione. La sua attenzione è rivolta ad alcune tematiche concettuali che negli ultimi 30/40 anni hanno animato molte riflessioni dell’arte contemporanea, passando dalrinnovato rapporto con il corpo, di fine secolo, per arrivare alle nuove tecnologie che rimescolano e rimodellano i nostri modi di percepire il mondo. La serie di opere dedicate al nudo e al ritratto,realizzate con un approccio marcatamente gestuale, esprimono la tensione che scaturisce dal rapporto emotivo con il soggetto, fondamentale innesco per il processo creativo in cui si alternano costruzione e distruzione. Sergio Bargagliotti (1969) è nato a Livorno, dove vive e risiede. Prima di dedicarsi al disegno e alla pittura, ha svolto la professione di archeologo e condotto scavi in Italia e all’estero. Specializzatosi in archeologia subacquea, con particolare attenzione allo studio dei traffici marittimi di età imperiale romana e alla navigazione antica, si è servito del disegno per documentare le fasi di scavo e registrare le azioni umane che si sono succedute e stratificate, viaggiando a ritroso nel tempo. Successivamente si dedica ad esplorare le possibilità narrative del disegno in ambito fumettistico prima di approdare alla ricerca pittorica e grafica con utilizzo di vari media.

Da marzo ripartirà la rassegna Food and Music in collaborazione con Percorsi Musicali, proponendo tutti i sabato sera gruppi musicali in abbinamento alla cena.

INFO & PRENOTAZIONI

Per partecipare agli eventi e riservare il tuo tavolo, contatta il 3477487020 anche messaggio whatsapp.

Mercato Centrale di Livorno – Osteria Alle Vettovaglie

Un luogo unico dove il gusto incontra l’arte.

