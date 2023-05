Il mio amore è scalzo, la vita e l’opera di Piero Ciampi al Vespucci-Colombo

Venerdì 12 maggio alle 18, nell’aula magna dell’Istituto Vespucci-Colombo in via Chiarini 1, Marco Lenzi, qui nella veste di musicologo, ci farà conoscere il cantautore e poeta livornese Piero Ciampi, unico nel panorama musicale italiano.

Un artista che ha vissuto sempre a modo suo, senza mai scendere a compromessi con l’industria discografica del tempo, conquistandosi la stima e l’amicizia di artisti e produttori. I suoi dischi, che ebbero all’epoca scarso successo, sono oggi considerati tra le più importanti opere della canzone italiana e non solo. Marco Lenzi, uno dei più grandi conoscitori di Ciampi, ci condurrà attraverso le opere e la vita dell’artista labronico utilizzando anche dei video e delle registrazioni con le quali potremo sentire la particolare voce di Piero Litaliano. A suggello di questa conferenza Michele Ceccarini, voce e chitarra, interpreterà due brani: in apertura “Dario di Livorno” e in chiusura “Il Merlo”. Introduce l’incontro Rossana Fatighenti.

