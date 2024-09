Il Museo del Mediterraneo in notturna

Nei due turni di visita, in programma alle ore 21 e alle ore 22, sarà possibile visitare in anteprima i nuovi percorsi espositivi della coloratissima Sala degli Invertebrati

Giovedì 5 settembre, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, ultimo appuntamento con le visite serali del ciclo Eureka, l’iniziativa promossa dal Museo in collaborazione con Coop Itinera. Nei due turni di visita, in programma alle ore 21 e alle ore 22, sarà possibile visitare in anteprima i nuovi percorsi espositivi della coloratissima Sala degli Invertebrati: una finestra affacciata sull’affascinante mondo di queste piccole creature, marine e terrestri, che giocano un ruolo fondamentale per il nostro ecosistema.

Percorsi e allestimenti inclusivi sono stati realizzati nell’ambito del PNRR M1C3 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura.

Ingresso a donazione liberare. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0586.266711

