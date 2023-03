Il Museo del Mediterraneo vince il concorso Art Bonus

Entusiasmo e gratitudine dal Musmed: "Un grande ringraziamento a tutti livornesi e non, che ci hanno votato e sostenuto in questi mesi, dimostrandoci un attaccamento e un affetto che ci spinge a migliorare ancora"

Con i 18.848 voti ottenuti fra sito e social, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di via Roma è il 1° classificato della Categoria “Beni e luoghi della cultura” del concorso Art Bonus 2023.

Un grande riconoscimento per il “Progetto multidisciplinare per lo sviluppo della cultura scientifica e l’educazione ambientale” sostenuto da Fondazione Livorno e Provincia di Livorno grazie al quale sono state portate avanti tante attività educative e culturali sul nostro territorio.

“Un grande ringraziamento a tutti – si legge sulla pagina Instagram ufficiale del Musmed – livornesi e non, che ci hanno votato e sostenuto in questi mesi, dimostrandoci un attaccamento e un affetto che ci spinge a migliorare ancora, per fare si che il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo rimanga un punto di riferimento per la cittadinanza. Grazie a tutti e a tutte, e viva la balena!“.

