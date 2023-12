Il Natale a casa tua, 8 giorni di animazione nei quartieri della città

A turno, i quartieri vedranno la presenza di un gruppo di aiutanti di Babbo Natale, con tanto di mini-slitta, che intratterranno grandi e piccini con gag, esibizioni sui trampoli e bolle di sapone, portando la magia del Natale in tutta la città

Prende il via lunedì 11 alle 17 nel quartiere Corea (zona PAM) Il Natale a casa tua, la nuova iniziativa di intrattenimento per i più piccoli organizzata da Fondazione LEM durante le Festività natalizie.

Ben otto giorni di animazione in otto diverse location. La realizzazione è a cura di Kalofen Teatro/ I chicchi d’uva Aps. A turno, i quartieri vedranno la presenza di un gruppo di aiutanti di Babbo Natale, con tanto di mini-slitta, che intratterranno grandi e piccini con gag, esibizioni sui trampoli e bolle di sapone, portando la magia del Natale in tutta la città.

Di seguito la lista delle aree interessate dall’iniziativa e le relative date. Per tutte le location l’inizio degli spettacoli è previsto alle 17.

11/12/2023 – Quartiere Corea, zona PAM

12/12/2023 – Quartiere Shangai, zona via Poerio/Via Fratelli Bandiera

13/12/2023 – Quartiere Pontino, Piazza Garibaldi o Piazza II Giugno

14/12/2023 – Quartiere Benci Centro, zona Piazza XX Settembre

18/12/2023 – Quartiere Colline, zona Parco Via Torino

19/12/2023 – Quartiere Salviano, zona Via Costanza/via Piccioni

20/12/2023 – Quartiere Borgo, Piazza Mazzini

21/12/2023 – Quartiere La Rosa/Ardenza Terra, zona via dell’Ardenza/Parco Lions/Parco

