Il Natale dei Joyful Gospel accende piazza Grande: musica e solidarietà per Aircs
Domenica 21 dicembre, alle ore 17, piazza Grande farà da cornice al tradizionale concerto di Natale dei Joyful Gospel Ensemble, un evento che unisce musica, emozione e impegno sociale.
Il concerto, intitolato “Progetto for Peace – Musica per la Pace e la Solidarietà”, è dedicato ad Aircs ODV – Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante, realtà impegnata nel sostegno alla ricerca su una malattia rara e ancora poco conosciuta. Un’occasione speciale per coniugare lo spirito natalizio con un messaggio concreto di vicinanza e solidarietà.
Sul palco, il Joyful Gospel Ensemble porterà tutta l’energia e la potenza del repertorio gospel, capace di coinvolgere il pubblico con canti corali intensi e carichi di significato. Un momento di condivisione aperto a tutta la cittadinanza, pensato per riscaldare il centro storico con la forza della musica e della partecipazione collettiva.
L’iniziativa si svolge con il patrocinio e la partecipazione del Comune di Livorno, a conferma del valore culturale e sociale dell’evento, ormai diventato un appuntamento fisso del Natale livornese.
Un pomeriggio da segnare in agenda, per ritrovarsi insieme, ascoltare buona musica e sostenere una causa importante, nel cuore della città.
Info evento
Domenica 21 dicembre, Ore 17, in piazza Grande
