Il Nome della Compagnia diretta da Giannini sul palco della Fortezza Vecchia

La compagnia pisana Il Nome della Compagnia, la quale vede come regista Lamberto Giannini insieme ad Irene Morini e come aiuto regista l’attrice Valentina Pardini, decide di esibirsi, il 9 settembre, in una delle location più caratteristiche della città di Livorno, la Fortezza Vecchia.

Dopo che la compagnia livornese Mayor Von Frinzius, diretta dal medesimo regista Lamberto, ha portato in scena lo spettacolo dal nome “Scaraventati” in piazza dei Cavalieri, è il momento degli attori pisani nella loro impresa di realizzare un vero e proprio atto artistico, il quale si rifà molto all’idea Pasoliniana, mettendo in scena le fragilità della disabilità in modo ironico e grottesco.

Lo spettacolo che porteranno in scena altro non è che un grido, un tentativo per uscire dalla solitudine, per uscire da quell’oblio dell’essere che la società ormai ci impone, in quanto estremamente frammentata. Società che spinge verso lo stabilirsi di rapporti autoreferenziali, causati molto spesso anche dall’uso scorretto dei social, e in questa situazione di solipsismo i soggetti più fragili hanno molta difficoltà nel trovare un meccanismo di relazione che purtroppo può sfociare nella chiusura in sé stessi.

Inoltre avrete la possibilità di godere della scoperta del corpo in tutte le sue diverse sfaccettature che comprendono la sua capacità di esprimere emozioni attraverso il rapporto, attraverso coreografie e movimenti dettati dalle parole di un testo recitato.

Non mancherà il divertimento che sarà scandito da momenti di gag dove gli attori avranno modo di esprimere la loro spontaneità, e momenti in cui l’elemento macchiettistico sarà padrone della scena.

E, proprio come sostiene Lamberto Giannini all’interno di un testo dello spettacolo, “il teatro ci rende accessibile la bellezza” ed è così che una occasione simile non si può lasciar sfuggire.

Certi che sarà una serata ricca di emozioni, la compagnia Il Nome della Compagnia vi aspettano per qualcosa di indimenticabile.

