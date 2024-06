Il nuovo album di Bobo Rondelli subito tra i primi posti nella classifica FIMI

Si tratta di un grande risultato per il disco uscito appena una settimana fa, precisamente il 14 giugno 2024, per l’etichetta discografica The Saifam Group e prodotto dal The Cage. Sabato 22 giugno, Bobo Rondelli si esibirà nella sua Livorno per festeggiare anche questo traguardo insieme al suo pubblico: appuntamento a Montenero (in Piazza delle Carrozze, ore 21), con ingresso libero

Storie Assurde, il nuovo album di Bobo Rondelli, è salito al 15° posto nella classifica settimanale FIMI, nella categoria Cd, vinili e musicassette. Si tratta di un grande risultato per il disco uscito appena una settimana fa, precisamente il 14 giugno 2024, per l’etichetta discografica The Saifam Group e prodotto dal The Cage.

FIMI è l’acronimo di Federazione Industriale Musicale Italiana, che rappresenta le maggiori imprese produttrici e distributrici del settore discografico per un totale di oltre 2.500 marchi tra i più famosi del mondo. Nella speciale classifica settimanale che va dal 14 al 20 giugno, davanti al nome di Bobo ci sono, tra gli altri, quelli di Geolier, Ultimo, Angelina Mango, Antonello Venditti e Bruce Springsteen, ma anche i Pink Floyd. Ecco perché leggere il nome del cantautore labronico così in alto è un motivo di orgoglio per tutta la città e non solo.

Storie assurde è arrivato a tre anni di distanza dal precedente album Cuore libero, ed è una miscela di swing e brani d’autore, un libro di racconti sotto forma di canzoni dai toni irriverenti e testi politicamente scorretti, dove l’ironia racconta un mondo di vizi e maldicenze, oltraggi e trasgressioni. Non mancano però passaggi più intimi e riflessivi, come da sempre è nell’animo di Bobo. Sono tredici canzoni arrivate alle porte dell’estate, con un disco in cui l’artista rivisita alcuni dei suoi “ciuchi di battaglia”, da Storie assurde a Dal balcone, e insieme propone, per la prima volta in studio, anche brani che da anni esegue dal vivo, come La chiappona o Il gigolò di Rotterdam; piccoli capolavori anche tra le nuove creazioni tutte da scoprire, come Il Comunquista, brano che chiude l’album.

Disponibile sia in formato fisico che digitale su tutte le piattaforme, Storie assurde è un disco suonato e registrato con la band Musica da Ripostiglio, nonché registrato da Davide Fatemi. La copertina del disco è opera di Tommy, nome d’arte di Tommaso Eppesteingher, illustratore livornese. Sabato 22 giugno, Bobo Rondelli si esibirà nella sua Livorno per festeggiare anche questo traguardo insieme al suo pubblico: appuntamento a Montenero (in Piazza delle Carrozze, ore 21), con ingresso libero.

Ecco tutte le date del BOBO RONDELLI TOUR ESTATE 2024

14 giugno – Firenze

15 giugno – Bogliasco (GE)

22 giugno – Montenero (LI)

30 Giugno – Campi Bisenzio Beer Fest

26 Luglio – Agliana (PT)

31 Luglio Castelnuovo Val di Cecina

15 Agosto – Santa Luce (PI)

23 agosto – San Vincenzo (LI)

27 agosto – San Marino

31 agosto – Lastra a Signa

5 settembre – Barberino di Mugello

