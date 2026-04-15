Il nuovo che avanza al The Cage con i Punkcacke e Francie

Venerdì 17 aprile arriva dalla provincia di Arezzo il quintetto punk già noto al grande pubblico per la partecipazione a X Factor 2024, mentre sabato 18 aprile il concerto della giovane cantautrice senese organizzato in collaborazione con Musicus Concentus

Il punk sfida i dogmi e le superstizioni e allora ben venga un concerto dei Punkcake di venerdì 17. Appuntamento al The Cage con una band che, quando Manuel Agnelli vide la prima volta sul palco di X Factor 2024, definì “una buona avanguardia”, scommettendo poi su di loro. Perché loro non sono il punk di seconda generazione, quello suonato bene, loro sono spontanei, sporchi e diretti. Hanno scelto un genere che va controcorrente e lo rispettano, la cavalcano per dire quanto bisogno ci sia di ribellarsi e denunciare le storture dei nostri tempi.

Questa estate uscirà il loro primo disco, già anticipato dai singoli “Voglio una Fiat” e “Figaro”, due brani che vanno di diritto in scaletta nel concerto che il pubblico del teatrino potrà godersi saltando e cantando insieme a questi cinque toscanacci. Giovani come il loro progetto. I Punkcake, infatti, nascono come collettivo musicale nel 2022 dai fondatori Damiano Falcioni e Sonia Picchioni (entrambi cantanti e bassisti), cui si sono aggiunti successivamente Lorenzo Donato (chitarra), Lorenzo Migliore (batteria) e Bruno Bernardoni (chitarra), tutti originari della provincia di Arezzo. Sul palco portano messaggi di unione, libertà e resistenza, valori che i ragazzi perseguono anche nella gestione del circolo Arci Restone, in provincia di Firenze. Li abbiamo visti, appunto, durante l’edizione 2024 di X-Factor, dove hanno raggiunto le semifinali portando in prima serata cover di band come Fugazi e Violent Femmes, un doppio biglietto da visita che la dice lunga sul sound della band toscana. Nonostante la giovanissima età, i talenti scoperti e “scelti” da Manuel Agnelli hanno proposto un sound maturo e unito all’impegno socio-politico, condito da un approccio auto ironico che funziona “senza i fronzoli della televisione, rendendo le loro performance uniche e coinvolgenti”. Rock, punk, ma anche jazz e blues, per un sound che si ispira a band come The Idles, Pixies, i già citati Fugazi, Dead Kennedys… con un tocco di freschezza e originalità che rende il tutto molto contemporaneo. La scorsa estate i Punkcacke hanno dimostrato il loro valore al Firenze Rocks 2025 (insieme a Green Day, Weezer, Shame e Bad Nerves), oltre a essere stati premiati come “Miglior artista Giovane” al MEI 2025 e ad aver intrapreso un lungo tour per tutta la Penisola. Adesso arrivano sul palco del live club di via del Vecchio Lazzeretto a Livorno, dove le porte si apriranno alle 22, mentre il concerto inizierà alle 22.30. Biglietti disponibili in prevendita su Ticketsms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita, mentre per l’acquisto in cassa il prezzo sarà pari a 15 euro. Dopo i live, la serata proseguirà con Into the Groove con i ritmi di Ibiza con un ospite speciale: Matteo Dentone, uno dei nomi emergenti più caldi del panorama internazionale, torna nella sua Livorno. Biglietti acquistabili direttamente in cassa a 15 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 18 APRILE – In collaborazione con Musicus Concentus, il The Cage propone una nuova serata all’insegna del cantautorato. Protagonista sul palco del teatrino sarà Francie, cantautrice indipendente che unisce chitarra ed elettronica a una scrittura intima e contemporanea. Al secolo Francesca Raffagnino, è originaria di Siena ma già da un po’ è attiva nella scena musicale fiorentina e non solo. Ama sperimentare, scrive e canta sia in italiano che in inglese e le sue prime pubblicazioni risalgono al 2019. Ha pubblicato autonomamente diversi brani e nel 2024 ha partecipato al Rock Contest Controradio Firenze. Il 3 marzo di quest’anno è uscito il suo nuovo Ep, che si intitola “hideway” e la vede proseguire nel solco dell’incontro tra rock e pop alternativi ed elettronica. “hidewaye” viene descritto come “un luogo in cui amiamo viaggiare con l’immaginazione e guardare dentro noi stessi, ad un ritmo lento, diverso dal quotidiano”. Il luogo è un filo comune in tutti e cinque i brani che compongono l’Ep; non solo come rifugio ma anche come meta immaginaria, dove avviene magicamente, secondo le aspettative di ciascuno, la risoluzione di tutti gli enigmi che affliggono le persone. Ma “il luogo è anche il tormento della mia generazione – aggiunge Francie -, la cui inquietudine credo che sia confluita in questo lavoro; viviamo vite sradicate, spostandoci compulsivamente per desiderio o necessità, immaginandoci costantemente di essere in un altrove migliore. Cerchiamo di ritagliarci il nostro ruolo e i nostri spazi, a fatica, in un mondo instabile, che sembra in procinto di esplodere”. Insomma, fragilità e riflessioni, inquietudini e desideri sono oggetto dell’attenzione di questa giovane artista appassionata tanto della musica quanto della scrittura. Vale la pena, pertanto, vederla all’opera dal vivo e lasciarsi trasportare nel suo mondo di note in cui luci e ombre si alternano seguendo un moto introspettivo che non lascia indifferenti.

Apertura porte prevista per le ore 22, con inizio del concerto fissato alle 22.30. Biglietti acquistabili in prevendita su Ticketsms al presso di 10 euro più diritti di prevendita. Dopo lo show di Francie, al The Cage si ballerà con il classico dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party, con biglietti acquistabili direttamente in cassa a 10 euro (prima consumazione inclusa).

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