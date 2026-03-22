Il nuovo musical Neverland arriva al Teatro Salesiani

Questo musical in due atti, interamente cantato e recitato dal vivo, presenta le musiche di Edoardo Bennato e una compagnia di artisti di grande talento. La storia di Peter Pan, un classico della letteratura per ragazzi, viene rivisitata in chiave musical per offrire un'esperienza unica e coinvolgente

Dopo il successo di tre repliche dello spettacolo “Dancing Queen” portato in scena a novembre 2025, MSG musical show group torna in scena con una nuova produzione che promette di incantare il pubblico. “Neverland”, liberamente ispirato alla favola di Peter Pan, farà il suo debutto venerdì 8 maggio alle 20.45 al Teatro Salesiani.

Questo musical in due atti, interamente cantato e recitato dal vivo, presenta le musiche di Edoardo Bennato e una compagnia di artisti di grande talento. La storia di Peter Pan, un classico della letteratura per ragazzi, viene rivisitata in chiave musical per offrire un’esperienza unica e coinvolgente.

La regia e le coreografie sono curate da Sara Del Vivo, al timone della MSG da quasi 10 anni.

La compagnia, che ha già conquistato il pubblico con i suoi spettacoli precedenti, promette di non deludere le aspettative. Con “Neverland”, i protagonisti salgono di nuovo sul palco per offrire un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini.

Biglietti disponibili su Liveticket o contatta 3287494974 per informazioni.

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