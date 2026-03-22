Il nuovo musical Neverland arriva al Teatro Salesiani
Questo musical in due atti, interamente cantato e recitato dal vivo, presenta le musiche di Edoardo Bennato e una compagnia di artisti di grande talento. La storia di Peter Pan, un classico della letteratura per ragazzi, viene rivisitata in chiave musical per offrire un'esperienza unica e coinvolgente
Dopo il successo di tre repliche dello spettacolo “Dancing Queen” portato in scena a novembre 2025, MSG musical show group torna in scena con una nuova produzione che promette di incantare il pubblico. “Neverland”, liberamente ispirato alla favola di Peter Pan, farà il suo debutto venerdì 8 maggio alle 20.45 al Teatro Salesiani.
Questo musical in due atti, interamente cantato e recitato dal vivo, presenta le musiche di Edoardo Bennato e una compagnia di artisti di grande talento. La storia di Peter Pan, un classico della letteratura per ragazzi, viene rivisitata in chiave musical per offrire un’esperienza unica e coinvolgente.
La regia e le coreografie sono curate da Sara Del Vivo, al timone della MSG da quasi 10 anni.
La compagnia, che ha già conquistato il pubblico con i suoi spettacoli precedenti, promette di non deludere le aspettative. Con “Neverland”, i protagonisti salgono di nuovo sul palco per offrire un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini.
Biglietti disponibili su Liveticket o contatta 3287494974 per informazioni.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.