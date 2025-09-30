Il Nuovo Teatro delle Commedie presenta la stagione 2025/26

Francesco Cortoni: "uello che proviamo a fare ogni anno nella costruzione della stagione è lavorare soprattutto sull’ambito dell’innovazione rispetto al territorio, sulle funzioni del teatro e sulle produzioni proposte"

di Martina Romeo

Il Nuovo Teatro delle Commedie presenta ufficialmente il suo nuovo cartellone. La stagione 2025/2026 dell’NTC, che si svilupperà dal 10 ottobre fino ad aprile 2026, vedrà un programma ideato e organizzato dalla compagnia Pilar Ternera che, come da tradizione, intreccia ricerca artistica, attenzione al pubblico e radicamento nel territorio.

“Quello che proviamo a fare ogni anno nella costruzione della stagione è lavorare soprattutto sull’ambito dell’innovazione rispetto al territorio, sulle funzioni del teatro e sulle produzioni proposte – evidenzia Francesco Cortoni, direttore del teatro – Com’è stata costruita questa stagione è importante, così come lo è riuscire a portare al suo interno tantissimi spettacoli di qualità. Io penso che in questa proposta ci sia molta qualità, un qualcosa che non ci sarebbe stato senza il rischio di estensione e senza il coinvolgimento del pubblico”.

Ad aprire il cartellone sarà la quindicesima edizione del Little Bit Festival, in programma dal 10 al 26 ottobre, intitolata “Il futuro che verrà”. L’obiettivo principale del Festival, sostenuto da Fondazione Livorno, è quello di rendere il teatro una vera e propria bussola capace di orientare lo spettatore nel caos quotidiano attraverso oltre 15 spettacoli e compagnie che metteranno in scena temi urgenti del presente guardando, però, anche al futuro. Le tante realtà coinvolte (tra le quali si annoverano Agedo, Emergency, Mondadori Bookstore, Nesi/Corea, In Associazione APS, Unicoop Etruria, Reset Livorno e Greencity Treks), grazie al progetto “In dialogo con”, porteranno infatti dentro e fuori la scena storie di diritti, memoria, inclusione e comunità. Immancabile, all’interno del Festival, anche l’Osservatorio Pubblico: gruppo di spettatori selezionati che avrà la possibilità di accedere e ammirare le diverse attività del festival in cambio di un feedback agli artisti (iscrizioni all’Osservatorio aperte fino al 5 ottobre, [email protected]. Nessun requisito particolare richiesto).

“Il sostegno e il finanziamento che la Fondazione Livorno, ormai da anni, da al nostro Festival quest’ anno si fa ancora più importante alla luce delle nuove linee guida che il governo e il ministero hanno apportato al Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. – interviene la direttrice organizzativa del NTC, Valeria Giuliani – Noi siamo felici di presentare questa stagione, soprattutto perché tutto ciò non è scontato. L’ultimo periodo, in particolare, è stato difficile per chi opera nell’ambito del teatro e dello spettacolo. Il nuovo decreto ha visto un forte taglio a tutte quelle realtà che sono ricerca e sperimentazione, facendo sì che soggetti come noi si trovassero a rischio. Le altre realtà come la nostra, al momento l’unico soggetto piccolo e privato che è riuscito a mantenere il finanziamento del FNSV, a conferma della qualità del nostro lavoro, non sono al sicuro. Quest’anno, per esempio, il finanziamento è stato il medesimo di quello precedente e questo nonostante una crescita delle attività pari a circa il 30%. Un aspetto che preoccupa e che rende ancora più necessario il sostegno non solo della nostra città e della Fondazione, ma anche dell’Amministrazione”.

Da novembre, invece, prenderanno il via, parallelamente, la stagione dedicata al Teatro Ragazzi, caratterizzata da spettacoli pensati per le scuole e le famiglie con particolare attenzione a temi come l’identità, la memoria e la crescita, e la stagione del Teatro Adulti, che al Nuovo Teatro delle Commedie si rinnova con la rassegna Fuoriformato, comprendente proposte che vanno dalla prosa al teatro contemporaneo, dalla comicità alla riflessione filosofica, fino agli incontri con i diversi artisti.

Sempre in riferimento al contemporaneo torna, tra febbraio e marzo 2026, anche la rassegna “TUA – Il teatro che parla di te, qui e ora”, realizzata in collaborazione con il Cinema Teatro 4 Mori, che quest’anno vedrà in scena tre note e premiate produzioni: “Abracadabra”, “Re Lear è morto a Mosca” e “UNTOLD”.

Oltre al direttore artistico e alla direttrice organizzativa del NTC, presenti all’evento anche Luciano Barsotti, presidente della Fondazione Livorno, Silvia Lemmi, responsabile formazione del teatro e Angela Rafanelli, assessora alla Cultura. “Il teatro è un luogo di incontro in una società che va alla velocità della luce, che ci vuole tutti performanti e in prima linea. – tiene a sottolineare l’assessora – È un luogo sicuro che permette di esprimersi senza sentirsi giudicati. Un luogo sicuramente da proteggere”. Rafanelli non ha, inoltre, mancato di mostrare il suo sostegno alla campagna abbonamenti: “sostenere la campagna abbonamenti significa anche sostenere il teatro”.

Per visualizzare il programma completo e per maggiori informazioni su biglietti e abbonamenti consultare il sito www.nuovoteatrodellecommedie.it o i canali social (Facebook, Instagram) del Nuovo Teatro delle Commedie. Prenotazioni o prevendite effettuabili tramite telefono 342 0352386 / 0586 1864087, o posta elettronica [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©