Il Nuovo Teatro delle Commedie spegne 10 candeline

Venerdì 14 aprile la festa per i 10 anni di attività con il documentario firmato da Marco Bruciati e il dj set de La Roboteriè. Il direttore artistico, Francesco Cortoni, fa il bilancio e guarda al futuro: "Siamo cresciuti molto dal 2013 ad oggi. Quest'estate lanceremo una rassegna basata sul secret concept e per il medio-lungo termine produzioni immersive con visori"

di Giacomo Niccolini

Trattenere il fiato e soffiare forte forte per spegnere tutte le candeline in uno solo colpo. Così di solito si fa per i compleanni quando sulla torta una luminaria di lucine sfidano lo scorrere del tempo e dell’età che avanza. E con un po’ di ottimismo e quel pizzico di spensieratezza mista a speranza si butta giù tutto con un soffio come il Lupo faceva per le casette dei Tre Porcellini.

A festeggiare questa volta è il Nuovo Teatro delle Commedie gestito dall’Associazione Pilar Ternera che nella serata di venerdì 14 aprile aprirà le porte a partire dalle 21,30 per dare vita alla festa per i 10 anni. Non un compleanno qualsiasi dunque ma una pietra miliare su di un percorso nato nel 2013 sulle ceneri del Teatro C subentrando a Theatralia quando l’Associazione Temporanea di Impresa capitanata da Pilar Ternera e composta da Ars Nova, Arci e Egdar Luve vincendo il bando Founded 35, promosso anche dalla Fondazione Livorno, ma che a livello nazionale premiava le imprese culturali under 35. “Vincere quel bando – spiega Francesco Cortoni, direttore artistico del Nuovo Teatro delle Commedie, a QuiLivorno.it – ci permise di aver il coraggio e l’ossigeno per affrontare questa corsa. Entrammo quindi nella gestione dello spazio e del teatro di via Terreni con le idee molto chiare. Eravamo molto giovani ma con linea artistiche e progettuali ben definite: il nostro percorso, infatti, era legato a filo doppio ai finanziamenti che sia la Regione Toscana che il Ministero elargiscono per mantenere le attività culturali. Per fare questo percorso chiaramente serve tempo e qualità. Non bisogna indietreggiare nonostante i primi anni di estremo volontariato e dediti all’autosfruttamento (sorride, ndr) come spesso accade quando parte un progetto giovane. Ma il fatto di aver ben chiaro il percorso ci ha permesso di costruire un progetto culturale che è stato apprezzato dalla Regione Toscana, diventando così una Residenza per Artisti, riconosciuta dalla Regione, e ciò significa che oltre ad avere le nostre produzioni con l’associazione-compagnia lo spazio è dato anche a disposizione di artisti provenienti da tutta Italia per mettere in scena con le loro opere. Poi siamo stati anche riconosciuti dal Ministero nel 2021 e confermati in questo 2023, come Impresa di Produzione per l’Innovazione e questo significa avere anche un sostegno importante per il Teatro Ragazzi e i linguaggi contemporanei”.

Durante la serata di festa, sostenuta dall’Agenzia Generali di via Cairoli 21, sarà proiettato il racconto audiovisivo, costruito nell’arco di un anno circa di lavoro e dalla durata di 40 minuti, “NTC, un rito lungo 10 anni”, a cura di Marco Bruciati realizzato con la collaborazione di tantissime persone e in particolare di Alberto “Abi” Battocchi, Lorenzo Pari, Chiara Borredon e Matilde Balzano. A partire dalla mezzanotte il collettivo artistico La Roboteriè intratterrà tutti i presenti con un dj set imperdibile. “Il collettivo della Roboteriè non è stato chiamato a caso – continua Cortoni – suonano in tutta Italia e vennero anche per la serata di inaugurazione 10 anni fa. Tra l’altro loro sono molto attenti alle tematiche LGBTQI+ quindi c’è questa doppia funzione: oltre al divertimento vogliamo comunque lanciare un messaggio di salvaguardia di comunità e diritti”.

“Un’altra attività che noi svolgiamo assiduamente – specifica il direttore artistico Francesco Cortoni – da non dimenticare assolutamente, e che rappresenta per noi uno dei core business è quello della formazione. In quest’ottica facciamo dei corsi aperti a tutta la cittadinanza dai 5 fino ai 99 anni. Abbiamo anche un bel corso di over 65 che si svolge la mattina proprio per calcare il binario di un teatro aperto, inclusivo, lavorando anche sulla formazione del pubblico più che quella attoriale anche se, vi è da dire, che alcuni ragazzi che venivano a fare corsi da noi alcuni sono stati inseriti all’interno dell’organico artistico, altri dopo aver fatto il percorso con noi hanno iniziato a studiare all’interno delle Accademie di recitazione italiane dopo selezioni molto dure. E questo per noi è sicuramente un motivo di orgoglio e vanto”.

Uno sguardo verso il futuro. “Dando un occhio a quello che verrà – conclude Cortoni – vi possiamo dire che nell’immediato, questa estate 2023, torneremo in Fortezza Nuova con I Racconti della Nonna. In più stiamo organizzando una rassegna nuova, abbastanza folle a dire il vero, che prenderà il nome di Rassegna Clandestina, anche se sul nome non siamo ancora sicuri al 100%, dove chi acquisterà il biglietto solo a quel punto gli verrà detto dove si svolgerà lo spettacolo e che tipo di spettacolo sarà. Il tutto basato un po’ sul secret concept. Stiamo cercando cinque posti dove si unisce la scoperta del luogo e dello spettacolo stesso. A ottobre ci sarà il nostro solito e immancabile Little Bit Festival. Per il medio e lungo futuro poi stiamo acquistando dei visori per esperienze immersive e iniziare a fare anche produzioni di spettacoli immersivi“.

E allora non resta che soffiare forte e augurare uno splendido compleanno a questo ragazzino di appena 10 anni ma che ogni anno diventa sempre più importante e imprescindibile per la vita culturale della città e non solo: buon compleanno Nuovo Teatro delle Commedie!

