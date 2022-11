(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Il pane dai campi alla tavola, domenica 20 novembre escursione alla Tenuta Insuese

Nuovo appuntamento (con degustazione) di Vetrina Toscana, iniziativa organizzata da Confesercenti con il patrocinio del Comune. Prenotazione obbligatoria entro sabato 19 novembre: 348.7382094, mail [email protected]

Nuovo appuntamento di Vetrina Toscana, iniziativa organizzata da Confesercenti con il patrocinio del Comune e il finanziamento di Regione Toscana e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Domenica 20 novembre alle 15 immersi nella natura della Tenuta Bellavista Insuese, ospiti di un’azienda agricola che ha fatto del rispetto del territorio, della valorizzazione delle risorse naturalistiche e del recupero delle produzioni tradizionali la propria filosofia di vita, daremo l’opportunità ai partecipanti di conoscere come si panifica con farina biologica di grani antichi. Seguiremo le mani esperte di un maestro panificatore come Claudio Pozzi che ci illustrerà in diretta tutti i passaggi essenziali per realizzare un pane di grani antichi andando a scoprire l’importanza di un rito vecchio come l’uomo e che può essere recuperato nelle nostre cucine di tutti i giorni, partendo da materie prima a km0 e di qualità. Sarà anche l’occasione per visitare l’azienda con una breve passeggiata al suo interno, per vedere da vicino i campi appena seminati con i semi di grani antichi ed il Lago Alberto. Al termine merenda/degustazione a base – ovviamente! – del pane appena sfornato e dei prodotti della stessa azienda (olio, marmellate etc.)

Prenotazione obbligatoria entro sabato 19 novembre ore 13.00

COSTI

Adulti € 10,00

Bambini sotto i 12 anni Gratuito

INFORMAZIONI

Abbigliamento: comodo per breve tour dell’azienda

Difficoltà: nessuna

Durata: un’ora e mezzo + tempo per la degustazione

Incontro: Ore 15.00 ristorante Biosté – via della chiesa 69, Loc. Guasticce (Collesalvetti)

PRENOTAZIONI

Segreteria Coop. Itinera

Tel. 0586.894563

Mobile 348.7382094

Orari di segreteria:

9.30 – 12.30

16.00 – 19.00

Mail: [email protected]

