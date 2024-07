Il Parco del Mulino entra in Accademia

Il 24 ed il 25 luglio hanno rappresentato due giorni veramente importanti e particolari: infatti, con due appuntamenti, i ragazzi AIPD trentino hanno incontrato L’Accademia Navale di Livorno

Un evento speciale per ragazzi veramente speciali. L’Associazione Italiana Persone Down del Trentino in questi giorni ha scelto il Parco del Mulino per le sue vacanze. Otto ragazzi e quattro operatori hanno vissuto una straordinaria esperienza all’insegna del divertimento e del mare. Ma anche e soprattutto ricca di stimoli utili allo sviluppo delle proprie autonomie e capacità relazionali.

La Cooperativa Sociale Parco del Mulino, da ormai 15 anni, organizza vacanze-esperienza per gruppi di ragazzi e ragazze fragili provenienti da tutta Italia: gli spazi del residence, immerso nel verde, la pizzeria e la vicinanza al mare, fanno del progetto vacanze sostenibili una eccellenza che accresce la reputazione di accoglienza inclusiva della città.

I ragazzi della Cooperativa di Livorno, Parco del Mulino, inseriti nell’organico come dipendenti, aiutano nella gestione della logistica delle vacanze, sistemano le camere e le colazioni: ma, non meno importante, stanno imparando a costruire i rapporti con gli ospiti all’insegna di una totale empatia.

Grazie alla disponibilità dell’Ammiraglio Lorenzano di Renzo, i ragazzi hanno passato giovedì una particolarissima giornata di mare al bagno dell’Accademia al Calambrone e venerdì hanno visitato l’Accademia Navale. Due giorni fantastici che per l’intera delegazione trentina hanno rappresentato un’importante occasione per conoscere Livorno e le sue tradizioni.

Al Bagno dell’Accademia al Calambrone, un ringraziamento particolare va a Riccardo Bracaloni e al suo staff, pronti a dare accoglienza e professionalità: ma è stata ulteriore motivo di arricchimento, visto che abbiamo unito per una serata anche i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down di Pisa e di Livorno.

“E’ stato bello confrontarsi tra operatori per migliorare le nostre competenze, ma è stato bello soprattutto vedere i ragazzi passare del tempo libero di qualità, convivendo insieme e divertendosi” commenta Marco Paoletti, direttore della Cooperativa Parco del Mulino. Che aggiunge: “E’ fondamentale, nel mondo dell’Associazionismo e del terzo settore, non chiudersi nelle proprie idee educative, ma aprirsi e fare rete”.

Particolarmente emozionante, grazie alla e suggestiva la giornata di venerdì all’interno dell’ Accademia Navale: i ragazzi del Trentino hanno seguito con passione la visita, spiegata dallo staff guidato con passione dal comandante Emanuele Gennai, messo a disposizione dall’Ammiraglio Lorenzano di Renzo: “Da tanti anni l’Associazione italiana Persone Down collabora con l’Accademia Navale che ringraziamo sentitamente per tutte le bellissime occasioni di crescita e per il sostegno sempre garantito al progetto Parco del Mulino: avere dei partner come l’Accademia – conclude Paoletti _ ci rafforza nella consapevolezza che il progetto per il miglioramento sociale abbia un’ importante valore civile e di arricchimento per tutta la nostra bellissima città”.

Ed ecco tutti i nomi dei ragazzi dell’Associazione del Trentino, partecipanti alla vacanza al parco del mulino. Giovanni, Pietro, Simone, Cristian, Andrea, Tiziano, Tommaso, Giovanni e gli operatori Ilaria, Alessia, Rebecca e Flavio.

“Un ultimo, ma non meno importante, ringraziamento lo vorremmo l’ammiraglio Enrico Credendino, oggi Capo di stato maggiore della Marina, col quale abbiamo iniziato la collaborazione con la Accademia Navale facendo per 10 anni il trofeo Accademia Navale. Grazie”.

