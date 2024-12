“Il Penitente” di David Mamet sbarca al Vertigo

Continua la stagione teatrale al Vertigo, questa volta con una nuova produzione della compagnia diretta da Marco Conte, dal titolo “Il Penitente” di David Mamet. Traduzione Luca Barbareschi. In accordo con Arcadia & Ricono Ltd e per gentile concessione di Stewart Talent.

In scena venerdì 13 e sabato 14 alle 21 e domenica alle 17 nella sala teatro Enzina Conte. In via del Pallone 2. L’autore David Mamet è figlio di genitori ebrei originari della Russia. Suo padre era avvocato, specializzato in diritto del lavoro, e sua madre era un’insegnante. Studiò al Goddard College, nel Vermont. Iniziò la sua carriera come autore teatrale. È uno dei fondatori dell’Atlantic Theater Company. Nel 1976 si fece conoscere grazie a un trio di opere: The Duck Variations, Sexual Perversity in Chicago e American Buffalo.

Nel 1981 fece il suo debutto nel mondo del cinema, scrivendo la sceneggiatura de Il postino suona sempre due volte, diretto da Bob Rafelson. L’anno successivo ricevette la sua prima candidatura all’Oscar, per la sceneggiatura de Il verdetto, quindi nel 1986 traspose la sua opera teatrale Sexual Perversity in Chicago in un film, A proposito della notte scorsa…, diretto da Edward Zwick. Nel 1987 Mamet scrisse la sceneggiatura di The Untouchables – Gli intoccabili, grande successo diretto da Brian De Palma.

Sempre nel 1987, Mamet debuttò nella regia cinematografica dirigendo il dramma La casa dei giochi, seguito dalla commedia Le cose cambiano, il duro thriller Homicide e altri 12 film. Mamet è inoltre insegnante alla Goddard College, allo Yale Drama School, alla New York University e alla Columbia University. The Penitent è l’ultimo testo composto nel 2016 andato in scena per la prima volta a New York presso l’Atlantic Theatre l’8 Febbraio 2017. In Italia in occasione del Napoli Teatro Festival il 3 Luglio 2017. L’argomento de Il Penitente è molto interessante ed attuale: New York un famoso psichiatra vede deragliare la sua carriera e la sua vita privata dopo essersi rifiutato di testimoniare a favore di un ex giovane paziente, violento ed instabile, che ha causato la morte di 10 persone. In qualità di medico ha fatto un giuramento: “non rivelare mai…” ma non tutto è come sembra. Con la regia di Sergio Giovannini, che interpreta anche il ruolo dell’avvocato, in scena Barbara Mugnai, Leonardo Barinci, Axel Tonfoni. Disegno luci di Ugo Zammit, audio di Roberto Pacini, costumi Claudia Baroni, collaborazione artistica di Giulia Socci, Viktoria Emelianova e Patrizia Coli.

Prenotazioni: 0586-210120 (anche con segreteria telefonica) ingresso 12,00 € intero, 7,00 € ridotto (ragazzi sotto i 12 anni ed allievi della scuola di arti sceniche)

