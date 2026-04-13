Il pensiero “Caring” nella philosophy for children

Un interessante confronto con Alessia Cavaliere, Michela Mannucci e Antonella Paoletti docenti e formatrici impegnate da anni nella diffusione della Philosophy for Children / Community, un approccio educativo che promuove il pensiero critico, creativo e dialogico

Giovedì 16 aprile alle 16,30 alle scuole Benci via Berbardina 35, Il pensiero “Caring” nella philosophy for children. Incontro di formazione.

Un pomeriggio di approfondimento e riflessione sul valore della cura, della relazione della comunità di ricerca nei contesti educativi partendo dal contributo teorico della filosofa Ann Margaret Sharp. Un interessante confronto con Alessia Cavaliere, Michela Mannucci e Antonella Paoletti docenti e formatrici impegnate da anni nella diffusione della Philosophy for Children / Community, un approccio educativo che promuove il pensiero critico, creativo e dialogico. Il progetto propone la pratica filosofica come indagine conoscitiva nei vari campi dell’esperienza umana. Lo scopo didattico-pedagogico è quello di incrementare le capacità cognitive complesse, le abilità linguistico-espressive e sociali.

Partecipazione gratuita per giovani ed adulti. Non è necessaria la prenotazione

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Una Scuola Molte Culture Una Comunità” progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Per informazioni Cuore Liburnia Sociale [email protected].

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