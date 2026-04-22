“Il pentagramma della prevenzione” alla Feltrinelli: musica e sicurezza sul lavoro a confronto

Giovedì 23 aprile alle ore 17.30, alla Libreria Feltrinelli di Livorno (via di Franco 12), si terrà la presentazione del libro “Il pentagramma della prevenzione. Fertili contaminazioni tra musica e sicurezza sul lavoro”, edito da Pacini.

A introdurre il volume saranno gli autori Francesco Belliti, Andrea Guarguaglini e Gianluca Pardini, mentre interverrà il maestro Alessandro Bernardeschi.

Il libro nasce da un’idea originale e stimolante: mettere in relazione ambiti che, apparentemente, sembrano lontani tra loro. Musica, sicurezza sul lavoro, relazioni umane, psicologia e mondo aziendale si intrecciano infatti in un percorso narrativo e formativo che punta a coinvolgere il lettore attraverso metafore e suggestioni.

“Ci sono pensieri, cose, oggetti, colori, suoni e argomenti che naturalmente non stanno insieme”, si legge nella presentazione dell’opera. Da questa considerazione prende forma una sfida culturale che diventa anche una scommessa: un viaggio inedito pensato per chi vive quotidianamente il tema della prevenzione, ma anche per chi nutre una profonda passione per la musica.

L’obiettivo è quello di proporre nuovi approcci formativi, capaci di stimolare riflessioni e favorire una maggiore consapevolezza su una materia fondamentale come la sicurezza sul lavoro, coinvolgendo mente e sensibilità.

Francesco Belliti (Livorno, 1967) vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore della salute e sicurezza. Attualmente in Toscana Aeroporti ricopre il ruolo di RSPP, Legal e Tender & Contract Executive. Ha maturato una lunga esperienza nelle risorse umane in contesti multinazionali e coordina il Gruppo Nazionale HSE di Assaeroporti. È formatore e Safety Coach, con una forte passione per psicologia, comunicazione e musica.

Andrea Guarguaglini (Livorno, 1968) è psicologo, psicoterapeuta, coach e counselor. Si occupa di percorsi di crescita e sviluppo per persone e organizzazioni ed è formatore in ambito sicurezza, oltre che consulente per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Tra i suoi interessi figurano filosofia, spiritualità, musica e illusionismo.

Gianluca Pardini (Massa, 1977) è Training Manager di Toscana Aeroporti e coordina la formazione Safety. Con un passato da RSPP, formatore e consulente, è esperto QHSE e Safety Coach. Ha maturato esperienza anche nel terzo settore e coltiva passioni come la pallavolo, la montagna e la musica.

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