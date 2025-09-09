“Il Personaggio dell’Attore” al Piccolo Teatro Città di Livorno

Al via la terza edizione del percorso di formazione teatrale “Il Personaggio nell’Attore” proposto dalla Scuola di Formazione del Piccolo Teatro Città di Livorno ETS. Un programma incentrato sui metodi dei grandi maestri internazionali e rivolto soprattutto agli amatori del teatro che intendano affinare con professionalità le proprie capacità interpretative per coinvolgersi nelle attività della Compagnia, attraverso un percorso che esalta le attitudini e le capacità espressive innate e latenti dei partecipanti.

Interviene il Direttore della Scuola, Maurizio Paolo Formichini Gori, che precisa: “Il Piccolo Teatro Città di Livorno si accinge ad avviare la terza edizione del programma di formazione teatrale “Il Personaggio nell’Attore”, un progetto innovativo nel campo della filodrammatica almeno per la realtà locale. Dopo una fase iniziale di rodaggio, le prime due edizioni hanno già offerto risultati molto positivi, superiori alle attese, sia in termini di partecipazione che di crescita artistica dei partecipanti, confermando la solidità del percorso didattico e aprendo prospettive incoraggianti per il futuro della sezione formativa della Compagnia” e aggiunge: “L’ultimo corso si è concluso con il saggio dedicato a “Così è…(Se vi pare)” di Luigi Pirandello, elevato a spettacolo ufficiale di cartellone per la Compagnia. Pur trattandosi di una riduzione adattata, lo spirito e la complessità del testo pirandelliano sono stati rispettati, grazie al contributo degli allievi che, trasformandosi in attori, hanno saputo dare vita con autenticità, attraverso i loro personaggi, alle tematiche care al grande drammaturgo. Il cast ha unito interpreti esperti, attori e attrici già parte del Piccolo, e principianti assoluti, i quali, sostenuti dal lavoro di gruppo, dalla guida della Compagnia e degli insegnanti, hanno offerto prove credibili. Questo approccio, che prevede l’inserimento degli allievi fin da subito in produzioni ufficiali, rappresenta il cuore del progetto formativo: unire didattica e palcoscenico, teoria ed esperienza diretta, in un confronto vivo con gli attori “anziani” e con la tradizione del teatro stesso”.

Sebbene si acceda alla Scuola del Piccolo mediante un provino conoscitivo, il progetto didattico è aperto a tutti, come conferma il Presidente dell’Associazione, l’ingegner Leonardo Barinci: “La scuola, che nasce in seno all’Associazione le cui radici affondano nelle attività svolte dalla Compagnia di Gesù a Livorno negli anni Cinquanta dello scorso secolo, di cui il gruppo intende conservare la memoria storica e lo Spirito di fondo, si ispira proprio a quello che i gesuiti facevano e continuano a fare con gli studenti delle loro scuole; cercando di “tirare fuori” dai loro allievi quelle capacità di leadership che i padri ritenevano già presenti nel più profondo delle loro personalità”.

Domande di ammissione entro il 14 settembre contattando la Segreteria dell’Associazione al numero 345 1570462 oppure via e-mail scrivendo a [email protected]. Inizio del programma didattico a ottobre. Le lezioni si terranno presso il Teatro Minimo di Ardenza, via San Simone 37, Livorno. Informazioni sull’Associazione attraverso il sito internet alla pagina https://piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com/.

