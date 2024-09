Il pianoforte di Mascagni, concerto alla Bottega del caffè

Il concerto, in programma venerdì 27 settembre alle ore 21, è pensato come occasione di ascolto raro delle pagine pianistiche del grande compositore. Pianista Scilla Lenzi, relatore Alberto Pratesi

Pietro Mascagni è stato un famosissimo compositore di opere liriche e acclamato direttore d’orchestra. Nato a Livorno il 7 dicembre 1863, morì il 2 agosto 1945 a Roma. Autore musicale eclettico e sempre volto al nuovo (sua la prima colonna sonora creata apposta per il film muto Rapsodia Satanica, sincronizzando la musica con le immagini), fece uso del pianoforte per lo più per comporre le opere liriche. Il pianoforte solista venne dunque vissuto da Mascagni come rara occasionalità. La produzione per pianoforte di Mascagni riguarda un gruppo di composizioni che vanno dal 1880 al 1930 e testimoniano comunque un aspetto interessante della sua creatività, al di fuori delle opere liriche. Queste pagine corrono lungo tutta la sua carriera, a partire da Novellina composta a soli 17 anni fino a Tomina, l’ultima sua pagina pianistica risalente al 1930. A queste pagine solistiche, si aggiunge la versione per pianoforte a 4 mani della Sinfonia in fa maggiore, composizione giovanile in 4 tempi. La scrittura mascagnana pianistica è scarsamente omogenea e spesso non ha ambizioni virtuosistiche, contenendosi nell’ambito di una stesura strumentale di difficoltà semplice o media. In alcuni casi si tratta di composizioni brevissime.

Questa sparpagliata messe pianistica è stata raccolta e studiata dalla pianista Scilla Lenzi e venerdì 27 settembre, alle ore 21, alla Bottega del Caffè, la presenterà alla città. Il concerto è pensato come occasione di ascolto raro delle pagine pianistiche del grande compositore. Accanto a Scilla Lenzi, il Dott. Alberto Pratesi arricchirà la serata con note sulla vita di Pietro Mascagni. Per l’esecuzione della Sinfonia in fa maggiore la giovanissima pianista livornese Sara Alessandra Palminteri suonerà con Scilla Lenzi.

L’invito ad un ascolto raro ed inconsueto è quindi rivolto a tutti, appassionati e curiosi. L’A.L.C. aps, cui la Bottega del Caffè è affidata prosegue con la sua opera di sensibilizzazione culturale della città, con proposte varie ed accattivanti, per sottolineare la propria vocazione alla divulgazione e cura dell’ “Arte” in ogni suo aspetto. Il concerto non prevede biglietto, ma solo un’offerta liberale per il mantenimento della struttura.

