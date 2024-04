Il Piccolo Teatro Città di Livorno apre la stagione con un concerto

La performance, intitolata “Liaisons Dangereuses. Relazioni pericolose e non, in Musica”, si presenta come un viaggio musicale avvincente, attraverso le intricate dinamiche delle relazioni umane, con uno sguardo attento alle sfumature più recondite dell'amore

Il Piccolo Teatro Città di Livorno avvia la 69esima Stagione con un concerto eclettico che coniuga musica, teatro e arti visive per descrivere il complesso ma affascinante mondo delle relazioni interpersonali. La performance, intitolata “Liaisons Dangereuses. Relazioni pericolose e non, in Musica”, si presenta come un viaggio musicale avvincente, attraverso le intricate dinamiche delle relazioni umane, con uno sguardo attento alle sfumature più recondite dell’amore. Sul palco, grazie alle note e alle parole, l’atmosfera si annuncia carica di energia, di passione, di malinconia ed emozioni nel ricordo di amori, persone, luoghi o situazioni. Attraverso una selezione meticcia di brani e generi musicali, dalle melodie nostalgiche alle composizioni più sperimentali, interventi in prosa e poesia, saranno esplorate le varie sfaccettature dei rapporti umani. Il pathos, palpabile, condurrà ciascuno a riflessioni sulle proprie esperienze e sui confini fumosi dell’amore.

Così, il Direttore della Sezione Musica del Piccolo Teatro Città di Livorno, Nicolò Dundich, spiega l’architettura dello spettacolo di sabato 13 aprile: “La musica è uno dei mezzi più idonei a comunicare sentimenti e sensazioni anche complessi come l’amore, pertanto, si è scelto un repertorio vario, cantato in lingue diverse spaziando dalla musica anni ‘60, al jazz, alla musica lirica, con arrangiamenti differenti e accompagnando la serata con immagini e brani in prosa allo scopo di aiutare lo spettatore a calarsi nel mondo magico e misterioso dell’amore”. E aggiunge: “Il Piccolo, oltre a rappresentare un punto di riferimento per l’attorialità amatoriale, ha mostrato di sapersi rinnovare con estro; perciò, sono lieto di proporre il mio contributo attraverso la composizione di spettacoli, come quello in programma, capaci di unire generi diversi; rock, jazz, lirica, prosa, senza trascurare le corali cittadine”. Una direzione artistica, quella di Dundich, che ha incontrato l’interesse di tutta l’Associazione, in particolare del Presidente, l’Ing. Leonardo Barinci, che si è detto entusiasta dell’iniziativa e della qualità artistica degli interpreti coinvolti, tutti Soci della Compagnia, tra cui; oltre a Nicolò Dundich, Marianna Pace, Paola Barelli ed il maestro Giorgio Maroni per la parte musicale, anche Marco Massei come attore e Annalisa Bove che presenterà la serata. L’appuntamento è per sabato 13 aprile ore 21.15 al Centro Artistico.

Il Grattacielo, via del Platano 6, Livorno. Costo del biglietto intero 12,00 Euro (ridotto 10,00 Euro per i Soci dell’Associazione). Prenotazioni: 345.1570462 o [email protected]. Ulteriori informazioni sul sito internet della Compagnia all’indirizzo www.piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com

