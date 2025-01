Il Piccolo Teatro Città di Livorno in trasferta a Guardistallo

L’appuntamento è per domenica 2 febbraio 2025 ore 17:00 presso il Teatro Virgilio Marchionneschi, via Palestro 44, Guardistallo, Pisa

Il Piccolo Teatro Città di Livorno torna in scena fuori provincia, ospite del suggestivo Teatro Virgilio Marchionneschi di Guardistallo (PI), domenica 2 febbraio con una commedia intramontabile del teatro inglese e universale, Le Allegre Comari di Windsor.

Venuta alla luce in Inghilterra nel 1602 e composta in quindici giorni su ordine della regina Elisabetta che, secondo la leggenda, voleva rivedere sulle scene un Falstaff innamorato, Le Allegre Comari di Windsor (The Merry Wives of Windsor) ha incontrato un’eccezionale popolarità sulle scene sin dai tempi di Shakespeare e più recentemente anche come opera di riflessione attorno ad inclinazioni particolari come l’avarizia, la lussuria e la gelosia. Il testo narra la storia di John Falstaff che, in cerca di denari e fortuna, invia la medesima lettera d’amore a due donne sposate e abbienti; Alice Ford e Meg Page. Entrambe, scoperto l’inganno, decidono di punire il mascalzone al primo appuntamento gettandolo nel Tamigi all’interno di una cesta di panni sporchi, bastonandolo al secondo e facendolo assalire da una falsa orda di fate e folletti durante il terzo. Da sfondo a questi fatti, si intrecciano le vicende amorose della figlia dei signori Ford corteggiata da diversi pretendenti.

“La spinta che ha motivato questo lavoro è stata un viscerale amore per il personaggio di Falstaff”, ha commentato il regista del componimento, Maurizio Paolo Formichini Gori, che ha aggiunto: “[…] Irresistibile personaggio, goffo e grassone con la sua straripante personalità, con il suo viver tra taverne e malefatte, con la sua buffoneria da grande personaggio comico, sempre accanto a principi e sovrani impegnati a governare un regno tra lotte e conflitti profondamente seri; qui, nel Le Allegre Comari Di Windsor è vittima di scherzi, in cui cade ingenuamente mostrandosi come un Falstaff punito, sbeffeggiato e perdente. Un personaggio che suscita il riso ma anche un sentimento di pietà, di perdono, di fronte alle sue imprese amorose decisamente al di là delle sue possibilità. […]”. In merito allo stile rappresentativo adottato, lo stesso Formichini spiega: “[…] Accanto ad un linguaggio tendenzialmente aulico, come si addice a personaggi sommi per virtù, per doti intellettuali e autorità in evidente contrasto con il personaggio di Falstaff, ma anche con l’ambiente dove si volge la vicenda, costellata da alcuni personaggi di estrazione culturale medio-bassa della borghesia locale, se non per altri del tutto popolare, l’opera si propone con uno stile tendenzialmente comico ed una scenografia appena accennata, quasi essenziale, per mettere in evidenza il valore degli interpreti e dare una vena di modernità all’azione. Così, anche i costumi sono da considerare come elementi più allusivi che realmente cinquecenteschi. […]”

Un lavoro che ha appassionato tutti gli artisti del Piccolo Teatro Città di Livorno tra cui il Presidente, l’ingegner Leonardo Barinci, che si è detto entusiasta dell’iniziativa e della possibilità di rappresentare la pièce nel particolare contesto del Teatro Marchionneschi di Guardistallo, dopo il sold-out registrato la scorsa estate a Livorno in occasione della rassegna estiva a Villa Trossi. Lo stesso Barinci precisa: ”L’appuntamento, che felicemente ricorre in occasione del settantesimo anno di attività della compagnia, può contribuire a ricordare il mistero che circonda la figura di William Shakespeare; da molti ritenuto nom de plume di due italiani poco conosciuti ma di elevata cultura rinascimentale ovvero Michel Agnolo e John Florio. Nel cast, tutti soci del Piccolo, tra cui: Marco Mastrosimone, Nara Biagiotti, Chiara Pantani, Leonardo Barinci, Teresa Mazziotti, Agata Monteleone, Maurizio Pastacaldi, Andrea Cioni, Michele Bernardini, Raffaele Forgione, Federico Del Nista e Giacomo Salvadorini.

L’appuntamento è per domenica 2 febbraio 2025 ore 17:00 presso il Teatro Virgilio Marchionneschi, via Palestro 44, Guardistallo, Pisa.

Costo del biglietto 10,00 Euro. Prenotazioni: 324.9587563 [email protected]. Ulteriori informazioni sul sito web della Compagnia all’indirizzo www.piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com.

Condividi:

Riproduzione riservata ©