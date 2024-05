Il poeta livornese Marco Corbi al Salone del Libro di Torino

Tra gli autori livornesi che rappresentano la nostra città, abbiamo intercettato Marco Corbi, giunto alla sua terza presenza a Torino. "Quest'anno parteciperò all'evento Dialoghi sulla poesia, dove con Fabio della Tommasina di Mds Editore parleremo di Wisława Szymborska - poetessa polacca Premio Nobel 1996 - per poi spaziare su altri temi"

Si sta svolgendo in questi giorni a Torino l 36 ª edizione del Salone Internazionale del Libro, la più importante manifestazione del mondo editoriale in Italia, ed una delle principali a livello continentale.

Tra gli autori livornesi che rappresentano la nostra città, abbiamo intercettato Marco Corbi, giunto alla sua terza presenza a Torino: “È sicuramente una soddisfazione. Le prime due partecipazioni erano legate a due delle mie tre raccolte di versi – spiega l’autore a QuiLivorno.it- mentre quest’anno l’evento è Dialoghi sulla poesia, dove con Fabio della Tommasina di Mds Editore parleremo di Wisława Szymborska – poetessa polacca Premio Nobel 1996 – per poi spaziare su altri temi”.

L’incontro è inserito nel ricco programma – 60 incontri – di Regione Toscana (Padiglione Oval, stand Stand W166-X165) che nei suoi 150 metri quadri ospiterà una selezione di titoli di 33 piccoli e medi editori toscani, il Gabinetto scientifico-letterario G.P. Vieusseux, le quattro Unipress toscane, la Stamperia braille della Regione, la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e Toscana libri.

L’appuntamento con Marco Corbi e Fabio della Tommasina è per domenica 12 alle ore 18,30.

Condividi:

Riproduzione riservata ©