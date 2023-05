Il premio “La ricchezza della diversità” ai Mayor Von Frinzius

Il Lions Club Polistena Brutium ha conferito alla Mayor Von Frinzius il premio “La ricchezza della diversità”.

“Per essersi scaraventati sul palcoscenico della vita, dove le uniche barriere sono solo visibili ai ciechi e ai poveri di spirito mentre i sorrisi e la loro grande professionalità sono lapalissiani moti di un animo che non ha né filtri né doppi fini. Per essersi scaraventati sulla scena del mondo, come un uragano che trascina ogni spettatore su un palco di attori in cerca di autori e di applausi che coronano uno spettacolo che profuma di umanità e di brio. Per averci scaraventati in un universo che sa di antico, di fiaba e di nostalgia, che conduce ciascuno di noi oltre i limiti di quelle lenti che non offuscano mai la bontà dei loro limpidi sguardi e la dolcezza dei loro occhi accesi e spumeggianti, ma la illuminano d’immenso. Per quello che semplicemente sono, un fulgido esempio di vera amicizia e amore incondizionato, per quello che ci insegnano attraverso le loro strepitose performance e il loro stile originale e innovativo”.

A raccontarlo quasi non ci si crede: la Mayor Von Frinzius ha affrontato una settimana fatta di prove, debutto, replica, trasferta a Monza per partecipare al festival teatrale “Li sei vero” e appena tornata da Monza una piccola delegazione Mayor formata da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Allegra Sartoni, Irene Morini, Orsetta Algranti, Federico Parlanti, Edoardo Moscato, Giacomo Scarno ed Erika Bonura è partita per la Calabria portando una versione ridotta dello spettacolo presso l’auditorium di Polistena.

