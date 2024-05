Il prof. Belaise presenta il suo libro Un anno da ricordare

Incertezze, paure, delusioni e speranze di noi adolescenti dell'era Covid. Appuntamento nell'aula magna dell'ITIS Galilei mercoledì 5 giugno alle 17 con la presenza della dirigente scolastica Manuela Mariani, che ha scritto la prefazione, e degli studenti. Evento aperto al pubblico

Un progetto editoriale nato tra i banchi di scuola, durante l’anno scolastico 2021-21. Mentre la pandemia costringe a casa l’intera popolazione, un professore alle prime armi si trova ad avere a che fare con tre classi prime dell’ITIS Galilei di Livorno: un gruppo assortito di adolescenti pieni di delusioni, ansie, paure, ma anche tante speranze. In questo libro ci sono le loro testimonianze, quelle di ragazzi e ragazze del 2006, che all’epoca avevano quattordici e quindici anni, e che hanno pagato un prezzo altissimo in termini di esperienze e socialità: l’esame di terza media e il primo anno di superiori in dad, rinchiusi nelle loro camerette piene di sogni e solitudine. Una raccolta di pensieri scritti che non solo risponde alla finalità di dare libero sfogo alle molteplici paure vissute dagli adolescenti in quel fatidico periodo di ritiro sociale, ma che fornisce congiuntamente, a ciascun ragazzo, uno strumento espressivo trasversale, di libertà e di benessere, ripetibile nel tempo e di grandissima rilevanza nei particolari momenti della vita.

Francesco Belaise è stato assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Livorno. Per molti anni ha svolto la carriera di giornalista e ha collaborato con numerose testate italiane. Attualmente è docente di Italiano e di Storia presso l’istituto I.T.I.S. Galilei di Livorno. Nel 2011 ha pubblicato il saggio L’occasione fa l’uomo laico (casa editrice Elmi’s Word). Questo è il suo secondo libro.

Presentazione del libro:

Mercoledì 5 giugno alle ore 17.00 con la presenza della prof.ssa Manuela Mariani e degli studenti e studentesse dell’ITIS Galilei che hanno partecipato al progetto. Modera l’incontro il Prof. Massimiliano Matteri

Aula magna ITIS Galilei

via Galilei, 68 – Livorno

Condividi:

Riproduzione riservata ©