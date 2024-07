Il prof. Giannini parla di Storia in Fortezza Vecchia

Il 3 Luglio alle 19 si parlerà di strategia della tensione, a partire dal convegno all’Hotel Parco dei Principi di Roma del 1965, per arrivare alle stragi che dal 1969 al 1980 hanno inquinato la storia nazionale

Questa estate il programma della Fortezza Vecchia si è arricchito di una novità culturale: le conferenze storiche condotte dal professor Lamberto Giannini.

Il docente di storia e filosofia e regista, si cimenterà in questa nuova esperienza, che metterà in luce aspetti inquietanti dell’Italia del secondo dopo guerra. Il 3 Luglio alle 19 si parlerà di strategia della tensione, a partire dal convegno all’Hotel Parco dei Principi di Roma del 1965, per arrivare alle stragi che dal 1969 al 1980 hanno inquinato la storia nazionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©