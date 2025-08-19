Il prof Massei in concerto a Villa Trossi

Il docente di Lingua e Civiltà Tedesca al Liceo Cecioni dedicherà un concerto per pianoforte alla scrittrice Virginia Woolf attraverso le musiche del film “The hours”. Il concerto sarà anche un omaggio alla figura della donna. Prenotazioni e info al 3385081221

Venerdì 22 agosto, alle ore 21.30 a Villa Trossi, il prof. Daniele Massei, docente di Lingua e Civiltà Tedesca al Liceo Cecioni, dedicherà un concerto per pianoforte alla scrittrice Virginia Woolf attraverso le musiche del film “The hours” composte dall’americano Philip Glass. Durante il concerto lo stesso insegnante e pianista proporrà letture dal romanzo “La signora Dalloway”. Se per Virginia Woolf molti critici affermano che vita e scrittura sono una cosa sola, allora possiamo dire altrettanto per vita e arte a Livorno, all’insegna di quella femminilità che tanto rivendica l’autrice di “Una stanza tutta per sé”. Il concerto, infatti, che si pone come un vero e proprio spettacolo tra musica e recitazione, sarà anche un omaggio alla figura della donna. Prenotazioni e info al 3385081221.

