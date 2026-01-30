Il quintetto vocale tedesco “Mehr als 4” chiude la rassegna di polifonia “Città di Livorno”

Sabato 7 febbraio alle ore 21 presso il Teatro La Goldonetta avrà luogo il concerto conclusivo di questa XXII edizione, che allargherà gli orizzonti fuori dai nostri confini nazionali, e vedrà protagonista l’ensemble Mehr als 4

Non si è ancora spenta l’eco del concerto del coro Sibi Consoni a San Ferdinando, che già si prepara il prossimo appuntamento della Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”. Sabato 7 febbraio alle ore 21 presso il Teatro La Goldonetta avrà luogo il concerto conclusivo di questa XXII edizione, che allargherà gli orizzonti fuori dai nostri confini nazionali, e vedrà protagonista l’ensemble Mehr als 4: si tratta di un quintetto maschile tedesco (Mehr als 4, significa appunto “più di 4”) costituito da giovani e affermati cantori provenienti dalla costola di uno dei più importanti cori giovanili germanici, e che porterà a Livorno il suo modo brillante e gioioso di rapportarsi con un repertorio molto vario e accattivante. Una scelta molto particolare da parte del direttore artistico della Rassegna Luca Stornello, che spiega: “la polifonia in questo caso non è declinata con lo strumento coro, dove ogni parte vocale è affidata ad una sezione di molti elementi, ma è espressa come si suol dire “in parti reali” ovvero un cantore – che diventa quasi un solista – per ogni parte vocale, per un effetto sonoro diverso dal consueto e particolarmente interessante”.

Il programma della serata spazierà tra brani della tradizione popolare tedesca e italiana, brani d’autore classici, ma anche brani pop e jazz arrangiati in stile barbershop, nel segno della vocalità e delle proposte a 360° tipiche degli ensemble di stampo anglosassone, che hanno alle spalle una lunga tradizione. Si tocca con mano, in questi casi, l’equivalenza di termini tra giocare e suonare, lampante in molte lingue che usano una stessa parola per le due definizioni.

Mehr als 4 ha al suo attivo una ricca attività concertistica ed raccolto grandi consensi e riconoscimenti tra gli ensemble vocali, ultimo in ordine di tempo il Premio speciale a Lipsia nel 2025. I componenti dell’ensemble sono Jonas Muller e Johannes Rhode (tenori), Sebastian Kawa (baritono), Maximilian Kasparick e Elias Büsching (bassi).

Un modo diverso di intendere la polifonia, e un modo diverso e vivace per chiudere il programma dalla Rassegna regalando a tutti un momento piacevole ed un sorriso. L’occasione è ghiotta, gruppi di questo genere raramente si vedono in Italia: appuntamento allora in Goldonetta sabato 7 Febbraio, l’ingresso è libero.

