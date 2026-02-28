Il Re dei Pavoni chiude la stagione di teatro ragazzi del Nuovo Teatro delle Commedie

Uno spettacolo di grande potenza visiva, che invita i più piccoli (e non solo!) a mettersi in viaggio senza paura verso ciò che è sconosciuto e aprirsi allo straniero con curiosità e fiducia. Una fiaba antica, ma più attuale che mai. Una storia importante da raccontare ancora

Ultimo appuntamento, domenica 1° marzo alle ore 17, con la stagione di teatro ragazzi al NTC. In scena Pilar Ternera con Il Re dei Pavoni, di Francesco Cortoni, con Silvia Lemmi, Marco Fiorentini e Francesco Cortoni. con questa affascinante fiaba la compagnia Pilar Ternera inaugura il percorso Fiabe Italiane di Italo Calvino, un viaggio nel nostro patrimonio artistico alla scoperta di storie poco conosciute ma ricche di magia, poesia e significato.

La protagonista è una principessa determinata, che sceglie di non sposare il principe deciso dalla famiglia reale. Il suo coraggio la porterà lontano, fino in Perù, dove diventerà regina del Regno dei Pavoni.

Uno spettacolo di grande potenza visiva, che invita i più piccoli (e non solo!) a mettersi in viaggio senza paura verso ciò che è sconosciuto e aprirsi allo straniero con curiosità e fiducia. Una fiaba antica, ma più attuale che mai. Una storia importante da raccontare ancora.

Lo spettacolo è adatto a bambine e bambini dai 5 anni

Con Il Re dei Pavoni si chiude la stagione di Teatro Ragazzi del Nuovo Teatro delle commedie che da novembre ha accompagnato le domeniche di bambini e famiglie riscontrando un grande successo di pubblico.

Biglietti

Intero Adulti: 8 euro

Ridotto Bambini fino a 12 anni: 6 euro

Prenotazione consigliata

Info e prenotazioni www.nuovoteatrodellecommedie.it [email protected]

342 0352386

