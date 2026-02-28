Il Re dei Pavoni chiude la stagione di teatro ragazzi del Nuovo Teatro delle Commedie
Uno spettacolo di grande potenza visiva, che invita i più piccoli (e non solo!) a mettersi in viaggio senza paura verso ciò che è sconosciuto e aprirsi allo straniero con curiosità e fiducia. Una fiaba antica, ma più attuale che mai. Una storia importante da raccontare ancora
Ultimo appuntamento, domenica 1° marzo alle ore 17, con la stagione di teatro ragazzi al NTC. In scena Pilar Ternera con Il Re dei Pavoni, di Francesco Cortoni, con Silvia Lemmi, Marco Fiorentini e Francesco Cortoni. con questa affascinante fiaba la compagnia Pilar Ternera inaugura il percorso Fiabe Italiane di Italo Calvino, un viaggio nel nostro patrimonio artistico alla scoperta di storie poco conosciute ma ricche di magia, poesia e significato.
La protagonista è una principessa determinata, che sceglie di non sposare il principe deciso dalla famiglia reale. Il suo coraggio la porterà lontano, fino in Perù, dove diventerà regina del Regno dei Pavoni.
Uno spettacolo di grande potenza visiva, che invita i più piccoli (e non solo!) a mettersi in viaggio senza paura verso ciò che è sconosciuto e aprirsi allo straniero con curiosità e fiducia. Una fiaba antica, ma più attuale che mai. Una storia importante da raccontare ancora.
Lo spettacolo è adatto a bambine e bambini dai 5 anni
Con Il Re dei Pavoni si chiude la stagione di Teatro Ragazzi del Nuovo Teatro delle commedie che da novembre ha accompagnato le domeniche di bambini e famiglie riscontrando un grande successo di pubblico.
Biglietti
Intero Adulti: 8 euro
Ridotto Bambini fino a 12 anni: 6 euro
Prenotazione consigliata
Info e prenotazioni www.nuovoteatrodellecommedie.it [email protected]
342 0352386
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.