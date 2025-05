Il re dei pavoni in Goldonetta

Venerdì 9 maggio alle ore 21 concerto da camera ispirato alle fiabe raccolte da Italo Calvino. Protagonista sarà l’Ensemble dell’Unconventional Orchestra di AMAT diretta da Concetta Anastasi

L’universo fiabesco di Italo Calvino, uno dei più importanti narratori italiani del Novecento di cui quest’anno ricorre il 40° anniversario della scomparsa, sarà l’elemento ispiratore de “Il re dei pavoni”, un originale e godibilissimo concerto da camera atteso venerdì 9 maggio, alle ore 21 in Goldonetta. Lo spettacolo, prodotto da AMAT (Accademia Musica Arte Teatro di Siena) in collaborazione con Opera Laboratori, prende vita da una delle fiabe popolari italiane raccolte e rielaborate da Calvino, proponendone una suggestiva rilettura in forma musicale. La narrazione sarà affidata a una voce recitante, accompagnata da un piccolo ensemble strumentale e da un quartetto vocale, per un’esperienza sonora intensa e coinvolgente. “Il Re dei Pavoni è un’autentica opera lirica in miniatura – spiegano da AMAT – pensata per un pubblico di tutte le età. Una creazione originale, raffinata e accessibile, che unisce il fascino della narrazione fiabesca a un linguaggio musicale contemporaneo, in uno stile divulgativo ma mai banale.Un’occasione imperdibile per riscoprire la ricchezza del patrimonio narrativo italiano attraverso una forma artistica inedita e avvolgente”. Protagonista sarà l’Ensemble dell’Unconventional Orchestra di AMAT diretta da Concetta Anastasi, a cui si devono le musiche originali dell’opera. AMAT è impegnata in un progetto innovativo volto alla divulgazione della cultura musicale soprattutto tra le giovani generazioni e che ha nel nome stesso Unconventionalla sua essenza: superare le barriere generazionali con un approccio nuovo e dinamico. L’ensemble musicale è composto da Benedetta Servino, Margherita Granati (violino), Giacomo Ugolini (Violoncello), Barbara Betti (Contrabbasso), Tazio Borgognoni (Clarinetto), Cesare Pierozzi (Oboe), Sara Romagnoli (Percussioni); Ensemble vocale: Costanza Renai, Francesca Lazzeroni, Keren Davidovitch, Sabina Caponi; Voce narrante: Yuri Napoli. L’appuntamento rappresenta la seconda ospitalità per AMAT nell’ambito de “I concerti da camera dell’Orchestra del Teatro Goldoni”, che aveva curato lo spettacolo di apertura della rassegna con “Storia nel soldato nella rete” ispirato all’Histoire dusoldat di Stravinsky. Biglietti: posto unico numerato € 5 – ridotto € 2 per gli abbonati alla Stagioni Sinfonica e Classica con Gusto del Teatro Goldoni

