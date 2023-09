(1) Allegati (1) LA SCHEDA TECNICA DEL FILM

Il regista livornese Gabbriellini alla Festa del Cinema di Roma con “Holiday”

Nella foto principale Edoardo Gabbriellini in uno scatto di Alessio Bolzoni. Nella gallery altre immagini di scena e il logo della manifestazione

Dopo la prima mondiale a Toronto International Film Festival, “Holiday” sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma in Concorso Progressive Cinema – Visioni del Mondo di Domani in programma dal 18 al 29 ottobre

Il film del livornese Edoardo Gabbriellini – che firma anche soggetto con Carlo Salsa e Michele Pellegrini e sceneggiatura con Carlo Salsa – è una produzione Vision Distribution, società del gruppo Sky, e CinemaUndici in collaborazione con The Apartment Pictures, società del gruppo Freemantle, e Frenesy Film e uscirà nei cinema distribuito da Europictures.

Veronica (Margherita Corradi), dopo un lungo processo e due anni di prigione per l’omicidio della madre e del suo amante, viene riconosciuta innocente. Ha solo vent’anni e tutta la vita davanti, ma è difficile guardare al futuro quando gli occhi di tutti sono ancora rivolti a quel tragico evento. Attraverso i ricordi suoi e della migliore amica Giada (Giorgia Frank), riavvolgeremo il nastro di una storia che più avanza, più si fa ambigua.

