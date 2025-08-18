Il Respiro Danzato: 10 giorni di Arte e Connessione a Livorno

Dal 29 agosto al 6 settembre, Livorno ospita il ritiro internazionale di DanzaMovimentoTerapia ‘Il Respiro Danzato – Oltre i Confini’, un’esperienza unica di arte, musica e movimento che unisce partecipanti da tutto il mondo in un grande abbraccio culturale

Si svolgerà a Livorno dal 29 agosto al 6 settembre la seconda edizione di Il Respiro Danzato, Oltre i Confini – Ritiro Internazionale di DanzaMovimentoTerapia.

Saranno 10 giorni di Danza e Artiterapie nel cuore della Toscana, dove Arte, Natura e Cultura si fondono in un unico orizzonte.

Per l’occasione sono attese svariate partecipanti provenienti da diversi paesi, lingue e culture; soggiorneranno in città, arrivando dall’Italia, dall’Egitto, dall’ Europa, dal Sud America, per partecipare ad un Training Intensivo di DanzaMovimentoTerapia che vede la conduzione di ben 6 Docenti, 2 Facilitratrici e 1 Tour Leader, tutti di differenti backgrounds culturali e professionali. La proposta didattica sarà quindi di altissimo profilo e accreditata a livello internazionale; tra i Professors avremo: Simonetta Ottone (DanzaMovimentoTerapeuta e CEO di Dance To Live Method® for DanceTherapy), Giada Garrison (Musicista e Musicoterapista pioniera in Toscana), Paola Morelli (Psicopedagogista, Responsabile terapeutica), Manuela Tonelli (Musicista e Conduttrice Drum Circle), Ashraf Tawfik (Visual Artist e Project Manager Dance To Live Method®), Deena Fadel (Arte e Movimento), Maha Hafez (Voce e Danza di espressione egiziana), Lorenzo Bianchi (accompagnatore, esperto d’arte).

In questo periodo danzeremo secondo varie prospettive, ma saremo anche a stretto contatto con la vita estiva della città, partecipando ad eventi ed entrando in relazione con gli abitanti e con chi avrà voglia di incontrarci (è possibile partecipare a una o più giornate, come a tutto il workshop) e condividere con noi un’esperienza rara di apertura ed inclusione; il luogo di svolgimento è ST Danza, Via della Bassata 6/D.

Venerdì 29 agosto sarà presentata “Echi di Iside a Firenze”, Mostra personale di Deena Fadel, artista internazionale egiziana che indaga la presenza della simbologia di Iside in Italia e la sua energia di connessione. La giornata inizierà alle 9.15 con i saluti di: Francesco Gazzetti (Consigliere Regione Toscana), Andrea Raspanti (Assessore al Sociale Comune di Livorno), Gaia Marsico (Coordinatrice Comitato per l’Etica nella Clinica, Az. USL Toscana Nord ovest), Teresa Cini (Dirigente Scolastico Liceo Niccolini Palli), Barbara Bonciani (Docente Università di Pisa), Enrica Monticelli (Fondazione Scotto), Patrizia Villa (Operatrice Socio – Culturale), Stefania D’Echabur (MIB Creations, giornalista).

Mercoledì 3 settembre alle 16 la cittadinanza è invitata per partecipare a “Oltre i Confini” danza, musica, arte dal vivo, in un grande Cerchio Aperto, dove culture e lingue diverse si fonderanno in un unico, grande Abbraccio.

