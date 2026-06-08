Il respiro della Terra al Teatro Minimo di Ardenza

Venerdì 12 giugno alle 21 l’ultimo appuntamento delle “Conferenze in Teatro” del Piccolo Teatro Città di Livorno ETS. Ospite il gesuita e teologo Giuseppe Trotta SJ per una riflessione sul rapporto tra uomo, ambiente e futuro del pianeta

Il Piccolo Teatro Città di Livorno ETS propone il quarto e ultimo appuntamento delle Conferenze in Teatro 2026, dedicate al tema “L’arte di reinventarsi”, una rassegna orientata al dialogo tra arte, attualità e processi di trasformazione personale e collettiva. Il percorso, articolato in quattro serate, propone la visione di filmati selezionati per la loro capacità di stimolare letture originali del presente, favorendo un clima di confronto critico e di arricchimento condiviso. L’incontro del 12 giugno, dal titolo “Il respiro della Terra: oltre la soglia del sostenibile”, si apre con la proiezione di un contributo TED del compositore David Monacchi, collaboratore di Greenpeace e WWF, ideatore della Sonosfera e docente di Elettroacustica al Conservatorio “Rossini” di Pesaro. A partire da questo intervento, il maestro riflette sulle straordinarie polifonie naturali generate da milioni di anni di adattamento acustico interspecifico e oggi minacciate da una silenziosa mutilazione. In questa prospettiva si inseriscono anche i riferimenti al progetto Fragments of Extinction, che registra, studia e diffonde paesaggi sonori tridimensionali delle ultime foreste equatoriali primarie ancora intatte, insieme agli Eco-Acoustic Theatres, concepiti come veri e propri “templi” tecnologici per un ascolto immersivo capace di ispirare una profonda connessione con la natura e una rinnovata visione ecocentrica. A partire da questa prospettiva, la serata approfondirà il significato del respiro come simbolo vitale del ciclo della CO₂ e della profonda interconnessione tra piante, atmosfera e vita. La Terra, organismo vivente e specchio del cuore umano, è in dialogo costante con l’uomo fin dalla creazione. Un dialogo oggi sospeso sul crinale del limite sostenibile, dove l’equilibrio ambientale vacilla sotto il peso delle nostre scelte. In questo respiro affaticato si riflette la nostra stessa responsabilità: custodire la vita, ristabilire l’armonia, riscoprire la reciprocità tra l’essere umano e il pianeta che lo ospita. Ospite della serata sarà p. Giuseppe Trotta SJ, gesuita e teologo, nonché responsabile dell’Ufficio Diocesano per la Cultura dell’Arcidiocesi di Pisa e parroco della Chiesa Universitaria di San Frediano. Laureato in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana, ha maturato una lunga esperienza nella pastorale culturale, universitaria e familiare, con incarichi precedenti presso la storica Chiesa di San Fedele a Milano. Svolge attività di formatore, conferenziere e accompagnatore spirituale, con particolare attenzione ai temi dell’educazione, della vita comunitaria e del dialogo tra fede e cultura. L’incontro si inserisce nel più ampio intento della rassegna: promuovere una riflessione consapevole sulle sfide del presente attraverso il contributo dell’arte, della ricerca e del dialogo, incoraggiando una rinnovata capacità di iniziativa personale e comunitaria. Appuntamento venerdì 12 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro Minimo di Ardenza, in via San Simone 37, Livorno.

Programma completo

Ingresso a offerta libera, senza prenotazione.

Informazioni: 345 1570462.

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