Il resto è silenzio, al Centro Donna la presentazione del libro

Mercoledì 13 marzo alle 17 al Centro Donna in largo Strozzi 3, in occasione della Quindicesima Giornata in memoria di Liliana Paoletti Buti, insegnante, femminista, tra le fondatrici del Centro Donna di Livorno a lei intitolato dal 13 marzo 2010, la presentazione del libro di Chiara Ingrao

Mercoledì 13 marzo alle 17 al Centro Donna in largo Strozzi 3, in occasione della Quindicesima Giornata in memoria di Liliana Paoletti Buti, insegnante, femminista, tra le fondatrici del Centro Donna di Livorno a lei intitolato dal 13 marzo 2010, un evento promosso da Comune di Livorno, Centro Donna, Associazione Evelina De Magistris, Associazione Ippogrifo, Società Italiana delle Letterate: la presentazione del libro Il resto è silenzio, (ed. Baldini+Castoldi) di Chiara Ingrao. L’autrice parlerà del suo impegno per la pace e della “indicibilità” “ della guerra nei Balcani. “Ogni anno, ormai da 15 anni, a marzo, organizziamo la Giornata in memoria di Liliana Paoletti Buti, affrontando uno dei temi a lei cari. In questo 2024, attraversato in modo così doloroso da guerre e sofferenze, ci è sembrato giusto ricordare l’impegno appassionato di Liliana durante la guerra nei Balcani, sia con la riflessione teorica sulla guerra, sulle guerre, sia attraverso forme concrete di relazione , di sostegno nei confronti delle donne che tanto pativano in quell’assurdo conflitto”.

Ingrao, scrittrice e animatrice culturale nelle scuole, ha lavorato come sindacalista, interprete, parlamentare, programmista radio, consulente su diritti delle donne e diritti umani. È impegnata da anni nel femminismo, nel pacifismo, nel movimento anti-razzista. Ha scritto tre romanzi per adult*, tre romanzi per bambin*, due libri di filastrocche, un libro autobiografico sulle sue esperienze nel pacifismo, un libro in cui ha raccontato le esperienze e pubblicato gli scritti di sua madre, nonché numerosi articoli e saggi. È sposata con Paolo Franco e ha due figlie, due figliocci e tre nipoti. Molti suoi scritti si trovano su www.chiaraingrao.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©