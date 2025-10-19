Il rito del caffè etiope in piazza Attias: “Bunna Tetu”, venite a bere il caffè!

Un pomeriggio tra incenso, aromi e tradizione: al Coffee Square 33 di Livorno la famiglia di Romano farà rivivere il rito del caffè etiope, simbolo di accoglienza e condivisione

Un viaggio sensoriale nel cuore dell’Etiopia, tra profumi, gesti e sapori autentici. Sabato 25 ottobre, dalle 16 alle 18, il Coffee Square 33 di piazza Attias ospiterà una degustazione speciale dedicata al caffè etiope, con la cerimonia tradizionale del Bunna Tetu, che in amarico significa “venite a bere il caffè”.

Protagonista dell’evento sarà Romano, etiope, che insieme alla sua famiglia guiderà i partecipanti alla scoperta del rito del caffè etiope, un momento di condivisione profonda, scandito da profumi d’incenso, chicchi tostati al momento e piccoli gesti carichi di significato.

“In Etiopia il caffè è molto importante — spiega Romano — perché dà lavoro a tantissime persone e oggi il Paese punta sui quality coffee, tanto che di recente ha vinto anche il World Award per la qualità del suo caffè. Durante la cerimonia mostreremo come viene cotto e servito il caffè: chi verrà potrà vivere un’esperienza autentica e sentire la magia di questo rito.”

A introdurre la serata sarà anche Luca Mosconi, titolare del Coffee Square 33, che ha voluto ospitare l’evento con un obiettivo preciso:

“Abbiamo invitato Romano perché vogliamo comunicare, unire, portare la cultura del caffè a tutti. In un mondo che spesso divide, il caffè può essere un simbolo di incontro e condivisione, ed è questo lo spirito del nostro locale.”

“Il caffè non è solo una bevanda, è un rito che unisce.”

Sabato 25 ottobre | Ore 16–18

Coffee Square 33 – Piazza Attias, Livorno

Ingresso: €10 – posti limitati

Prenotazioni in caffetteria o via WhatsApp al +39 389 609 1651

