Il ritorno del Giardino Filosofico all’ex Cinema Aurora: il 2 luglio si riflette con Camus

Torna uno degli appuntamenti culturali più sentiti dell’estate livornese: martedì 2 luglio alle ore 21.15, nello spazio dell’ex Cinema Aurora, si rinnova l’incontro con il Giardino Filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia nonché regista Lamberto Giannini

L’evento, se il meteo lo permetterà, si svolgerà all’aperto, nel suggestivo spazio esterno dell’Aurora. In caso di maltempo, l’incontro si terrà all’interno della struttura.

Tema centrale della serata sarà l’assurdità e la complessità dell’esistenza umana, con un viaggio attraverso l’esistenzialismo francese, e in particolare il pensiero di Albert Camus. Il filosofo e scrittore francese, nato in Algeria e sempre sentitosi in bilico tra identità e appartenenze, sarà al centro di una riflessione aperta a tutti: appassionati di filosofia, curiosi, giovani e meno giovani.

Si esploreranno alcune delle sue opere più celebri, come “Lo straniero”, “La peste” e “Il mito di Sisifo”, fino al suo complesso tentativo di riconciliare Francia e Algeria. Camus, considerato troppo conservatore dai comunisti e troppo rivoluzionario dai conservatori, ha saputo raccontare con forza l’impossibilità di una soluzione definitiva, ma anche l’urgenza di vivere e comprendere la data-start=”1624″ data-end=”1672″>condizione umana nella sua contraddittorietà.

Il Giardino Filosofico, fortemente voluto da Giacomo del Gamba, è oggi dedicato alla sua memoria. La sua scomparsa ha rappresentato una perdita culturale profonda per la città, ma proprio grazie a questo progetto si continua a seminare pensiero, dialogo e consapevolezza.

Una delle forze del Giardino è stata fin dall’inizio quella di coinvolgere tantissimi giovani, creando un circolo di riflessione intergenerazionale, dove il pensiero filosofico diventa strumento per interrogarsi su se stessi e sulla società.

Chi desidera partecipare può prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 3202436053.

