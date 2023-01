Il Rotary omaggia il Tricolore

Si è svolto nel salone della Prefettura, sabato 7 gennaio, alla presenza delle massime autorità civili e militari l’evento di celebrazione del 226° anniversario del Tricolore. Negli interventi del professor Bertini e del professor Gemignani è stata illustrata la nascita e la storia del tricolore e l’evoluzione del vessillo in ambito della marina.

Si sono intervallati ai momenti prettamente storici quelli musicali. Per iniziare, guidati dalla magnifica voce di Maria Torrigiani e dall’accompagnamento musicale della Fanfara dell’Accademia navale, diretta dal Luogotenente Franco Impalà è stata eseguita “La Bandiera dei tre colori” con il ritornello cantato coralmente da tutti presenti. Altro intermezzo musicale Maria Torrigiani ha cantato La Tirolese.

Il Cavalier Macchi ha poi spiegato il significato del nostro Inno nazionale coadiuvato dalla Fanfara del maestro Impalà e dalla voce narrante di Marianna Pace.

Al termine dell’incontro è stato eseguito l’Inno Nazionale cantato da tutti i presenti.

La Giornata del Tricolore venne istituita dalla legge n. 671 del 31 dicembre 1996 con l’intenzione di celebrare il bicentenario della nascita a Reggio Emilia della bandiera italiana, che avvenne ufficialmente il 7 gennaio 1797 con l’adozione ufficiale del Tricolore da parte della Repubblica Cispadana, Stato napoleonico nato l’anno precedente e dipendente dalla Prima Repubblica Francese.I tre colori nazionali italiani comparvero per la prima volta a Genova il 21 agosto 1789 sulla coccarda italiana tricolore circa un mese dopo lo scoppio della Rivoluzione Francese, l’11 ottobre 1796 furono utilizzati per la prima volta a Milano su uno stendardo militare, ma il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, per la prima volta, il Tricolore venne adottato ufficialmente da uno Stato italiano sovrano.

