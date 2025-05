Il Royal Ballet al Cinema 4 Mori con “Ballet to Broadway: Wheeldon Works”

Una serata d’eccezione attende gli amanti della danza e del musical: giovedì 22 maggio alle ore 20.15, in diretta sul grande schermo del Cinema Teatro 4 Mori, andrà in scena “Ballet to Broadway: Wheeldon Works”, un omaggio al genio coreografico di Christopher Wheeldon, artistic associate del Royal Ballet. Sotto la direzione musicale di Koen Kessels, il programma propone quattro coreografie che raccontano la straordinaria versatilità del coreografo, capace di spaziare dal balletto contemporaneo più sensuale al fascino scintillante della coreografia di Broadway. Ad aprire la serata sarà “Fool’s Paradise”, prima collaborazione tra Wheeldon e il compositore Joby Talbot. Creato nel 2007 per “Morphoses” e presentato per la prima volta dal Royal Ballet nel 2012, la coreografia vedrà sul palco stelle come Akane Takada, William Bracewell, Marianela Nuñez e Lukas B. Brændsrød. A seguire, due prime assolute per la compagnia: “The Two of Us”, toccante passo a due sulle struggenti musiche di Joni Mitchell, che sarà interpretato da Lauren Cuthbertson e Calvin Richardson e “Us”, duetto maschile delicato e intenso creato nel 2017 per i BalletBoyz su musiche di Keaton Henson, danzato da Matthew Ball e Joseph Sissens. A chiudere il programma, uno speciale estratto, esteso per l’occasione, dalla celebre sequenza di balletto dello spettacolo musicale “An American in Paris”, ispirato al film del 1951. In scena Francesca Hayward e Cesar Corrales nei ruoli di Lise e Jerry, per un finale romantico tra le vie di Parigi sulle note jazz di George Gershwin. “Ballet to Broadway: Wheeldon Works” è un evento unico, che unisce la super danza classica all’eleganza del musical americano, offrendo agli spettatori del grande schermo un’esperienza artistica senza pari. Appuntamento al Cinema Teatro 4 Mori giovedì 22 maggio alle ore 20.15. Per ulteriori informazioni e biglietti: www.cinema4mori.it.

