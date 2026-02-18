Il Sabato del Mascagni, Aeon Guitar Duo protagonista del settimo concerto

Il programma propone un percorso di grande fascino che attraversa il repertorio per due chitarre tra Ottocento e Novecento

Prosegue la quarta edizione de “Il Sabato del Mascagni”, la rassegna del Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation. Il settimo appuntamento è in programma sabato 21 febbraio alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti”, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Protagonista del concerto sarà l’Aeon Guitar Duo, formato dai chitarristi Giovanni Barbetta e Martina Cincotta, giovane formazione cameristica che si sta rapidamente affermando nel panorama chitarristico italiano. Il programma propone un percorso di grande fascino che attraversa il repertorio per due chitarre tra Ottocento e Novecento: pagine di Mario Castelnuovo-Tedesco tratte da Les Guitares bien tempérées, le suggestive Nänien Trauerlieder di Johann Kaspar Mertz, il Duo op. 34 n. 2 di Ferdinando Carulli e la brillante Suite Retratos di Radamés Gnattali.

Fondato nel 2025, l’Aeon Guitar Duo ha già ottenuto importanti riconoscimenti, risultando vincitore di diversi concorsi internazionali di musica da camera, tra cui “Andrés Segovia”, “Giuseppe Caputo”, “Rovere d’Oro” e “Villa Oliva”. Nello stesso anno è stato ammesso ai corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena, nella classe del M° Eliot Fisk, conseguendo il Diploma di Merito e la Borsa di Studio. Il Duo si perfeziona inoltre con il M° Giorgio Mirto e con il M° Raffaele Napoli, approfondendo un percorso interpretativo che coniuga rigore tecnico, ricerca timbrica e sensibilità cameristica. Selezionato dalla Fondazione Accademia Musicale Chigiana per il progetto “Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo”, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e il CIDIM, l’Aeon Guitar Duo rappresenta oggi una delle realtà emergenti più interessanti nel panorama delle formazioni chitarristiche. “I Sabati del Mascagni” confermano anche con questo appuntamento la loro vocazione a valorizzare giovani interpreti di talento, offrendo alla città di Livorno appuntamenti di alta qualità artistica in un contesto di apertura e condivisione culturale.

