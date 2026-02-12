Il Sabato del Mascagni, in scena il duo pianistico Braida-Persichini

La rassegna è dedicata alla valorizzazione dei giovani e talentuosi interpreti del Conservatorio

La quarta edizione della rassegna “Il Sabato del Mascagni”, promossa dal Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni sotto la direzione artistica del M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation, prosegue con un nuovo appuntamento musicale sabato 14 febbraio alle ore 16.30 nell’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio. Un San Valentino nel segno della musica di qualità attende quindi chi vorrà celebrare giorno degli innamorati godendo del talento del giovani musicisti del Conservatorio livornese. Per il sesto concerto in cartellone sarà infatti protagonista il Duo pianistico formato da Francesco Braida e Nico Persichini, in un dialogo a quattro mani che esplora alcune delle pagine più affascinanti del repertorio strumentale per pianoforte. Il programma prevede musiche di Sergej Rachmaninov, Wolfgang Amadeus Mozart e Darius Milhaud, offrendo al pubblico un incontro tra virtuosismo, eleganza classica e colori armonici del Novecento. La rassegna “Il Sabato del Mascagni” è dedicata alla valorizzazione dei giovani e talentuosi interpreti del Conservatorio e si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più seguiti della stagione musicale livornese, con concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti.

