Il Sabato del Mascagni porta in scena il giovane Duo Marsili & Pelletier

Prosegue la quarta edizione de “Il Sabato del Mascagni”, la rassegna concertistica del Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation

Il nono appuntamento è in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti”, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Protagonista del concerto sarà il Duo Marsili & Pelletier, formato dalla violinista Olimpia Pelletier e dalla pianista Sonia Marsili, in un programma di grande intensità espressiva che toccherà artisti come Chopin, Grieg e de Sarasate.

Il concerto si aprirà proprio con la celebre Zigeunerweisen op. 20 di Pablo de Sarasate. Seguirà la Ballata n. 1 op. 23 di Frédéric Chopin, capolavoro pianistico di forte tensione narrativa e lirica. In chiusura, la Sonata n. 3 op. 45 in do minore di Edvard Grieg, una delle pagine cameristiche più significative del compositore e pianista norvegese.

NOTE BIOGRAFICHE

Nonostante la giovanissima età, Olimpia Pelletier – nata nel 2011 – ha già ottenuto numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali e si è esibita come solista e spalla d’orchestra in importanti occasioni, tra cui il Concerto di Capodanno 2026 del Conservatorio. Allieva del M° Chiara Morandi, ha partecipato a masterclass con violinisti di fama internazionale come Boris Belkin e Tomas Cotik.

Sonia Marsili (2009) ha conseguito numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali e ha già debuttato con orchestra eseguendo il Concerto KV 414 di Mozart. Attualmente frequenta il triennio accademico presso il Conservatorio “Mascagni” sotto la guida del M° Giovanni Nesi, distinguendosi per maturità musicale e brillantezza tecnica.

Il concerto di sabato 7 marzo rappresenta un nuovo momento di valorizzazione dei giovani talenti del Conservatorio livornese, confermando “Il Sabato del Mascagni” come uno degli appuntamenti più interessanti della stagione musicale cittadina.

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio “Pietro Mascagni”, Livorno

Sabato 28 febbraio, ore 16.30

Ingresso libero

Info: www.consli.it

