Il salotto romantico al Museo di Storia

Il concerto sarà presentato dalla Compagnia Lirica Livornese dove verrà proposto il meglio di questo repertorio attraverso romanze di autori come Rossini, Giordani, Caldara, Bellini, Tosti, Puccini, Gastaldon vero esempio di buon canto tradizionale italiano

Venerdì 18 luglio alle ore 21,15, nel suggestivo giardino dei Platani del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (ingresso da via Roma 234 Livorno) sarà ricreata l’atmosfera dei salotti Borghesi italiani a cavallo tra ottocento e novecento. La musica vocale da salotto, prodotta in Italia tra la seconda metà dell’800 e gli inizi del 900, è un piccolo universo inesplorato della musicologia, che ha avuto la non trascurabile soddisfazione di essere interpretata da tutti i più celebri cantanti di tutti i tempi primo fra tutti il grande Enrico Caruso. Oggi possiamo rileggere con maggior serenità le mille e mille pagine di questo repertorio che nella maggior parte dei casi si rivela non essere banale ma interessante, sempre piacevole e musicalmente ineccepibile. I testi poetici delle romanze contengono tutto il costume di un’epoca, i sogni giovanili di una società che guardava al progresso ma pur sempre soggetta alle convenzioni. Il concerto sarà presentato dalla Compagnia Lirica Livornese dove verrà proposto il meglio di questo repertorio attraverso romanze di autori come Rossini, Giordani, Caldara, Bellini, Tosti, Puccini, Gastaldon vero esempio di buon canto tradizionale italiano. Partecipano al concerto il soprano Chiara Panacci, affermata artista con voce di puro soprano lirico di coloratura, il baritono Michele Pierleoni, raffinato interprete e il tenore Massimo Gentili noto ormai al pubblico italiano per le sue esibizioni al talent televisivo “Io Canto Senior” accompagnati al pianoforte da Stefania Casu. Nel corso della serata parteciperanno gli attori Franco Bocci e Elisabetta Macchia che interverranno con letture di celebri poesie crepuscolari di Guido Gozzano, grande esponente di questo periodo. Ingresso libero a donazione liberale consapevole. È consigliata la prenotazione. Per Info e prenotazioni: 0586 266711 – 0586 266734 oppure inviare una mail a: [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©