Il secondo e terzo classificato a Sanremo 2025 hanno cantato al The Cage

Il secondo e terzo classificato a Sanremo 2025, rispettivamente Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro e Brunori Sas con L’albero delle noci, hanno cantato al The Cage. Una curiosità che ha ricordato il live club con una storia Instagram dal titolo “Livorno porta fortuna”. E come non aggiungere allora che su quello stesso palco di via del Vecchio Lazzeretto si sono esibiti anche altri artisti oggi super affermati come Mahmood, co conduttore con Carlo Conti e i Maneskin con Damiano super ospite di una delle puntate. E ancora i Coma Cose in gara quest’anno a Sanremo come Lucio Corsi e Brunori sas.

Condividi:

Riproduzione riservata ©