Il Senso della Vita a Livorno: cinema, solidarietà e l’Impatto della clownterapia locale

L'evento è realizzato in stretta collaborazione con VIP Italia OdV (Viviamo in Positivo), la Federazione nazionale che coordina l'importante rete di clown volontari, e in particolare con la sua associazione locale operante sul territorio: VIP Libecciati Livorno odv

Il Cinema Teatro Salesiani si prepara ad ospitare una serata ad alto contenuto emotivo e sociale martedì 2 dicembre alle 21. Sarà proiettato il film “Il Senso della Vita – La guarigione inizia con il cuore”, diretto da Cat Hostick e prodotto da Underground Production Verona. L’opera, ambientata in Canada, esplora in modo toccante il tema della clownterapia.

L’evento è realizzato in stretta collaborazione con VIP Italia OdV (Viviamo in Positivo), la Federazione nazionale che coordina l’importante rete di clown volontari, e in particolare con la sua associazione locale operante sul territorio: VIP Libecciati Livorno odv. I volontari di questa associazione opera quotidianamente nelle strutture ospedaliere, nelle RSA e nelle scuole della zona.

La serata inizierà con un momento dedicato alla missione dei clown sociali locali e nazionali e una breve introduzione al film. Prima dell’inizio della pellicola, i volontari presenteranno la loro attività e il loro impegno sul territorio. Il film in questo senso, funge da potente catalizzatore, mettendo in luce come il potere della risata sia una vera e propria forma di cura e sostegno emotivo.

A coronamento della visione, il pubblico è invitato a partecipare a un dibattito e sessione Q&A. Questo è un momento di confronto cruciale che vedrà la preziosa partecipazione del cast dei doppiatori e dei volontari locali, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire l’impegno della Clownterapia e il suo impatto a livello locale e nazionale.

Per info e prenotazioni: 333 2277445 – 335 5927318



Biglietti in prevendita su liveticket.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©