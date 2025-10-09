Il “Signore degli Aquiloni” porta la sua arte in via Meyer

Un weekend all’insegna della fantasia e del colore in via Meyer. Tra gli stand creativi che animeranno la strada, sabato 11 e domenica 12 ottobre (dalle 10 alle 19), ci sarà anche il laboratorio degli aquiloni curato da Alberto Vitali

Un weekend all’insegna della fantasia e del colore in via Meyer. Tra gli stand creativi che animeranno la strada, sabato 11 e domenica 12 ottobre (dalle 10 alle 19), ci sarà anche il laboratorio degli aquiloni curato da Alberto Vitali, conosciuto da molti come il signore degli aquiloni.

Vitali, ormai presenza fissa alle fiere e alle manifestazioni livornesi — in particolare alla Terrazza Mascagni, dove i suoi aquiloni colorano spesso il cielo — accoglierà i bambini che vorranno costruire o decorare il proprio aquilone.

Pennarelli, stencil e colori saranno a disposizione per personalizzare liberamente il proprio modello, dando spazio alla creatività e al divertimento. Non mancherà, inoltre, un’attrazione speciale: l’esposizione di un grande aquilone “Cody Ala Lunga”, un raro esemplare ispirato a un progetto dei primi del ’900, che farà bella mostra di sé accanto al laboratorio.

Un appuntamento da non perdere per grandi e piccoli, tra vento, colori e fantasia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©