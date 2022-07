(1) Allegati (1)

Il sipario di stelle, sabato 16 al Museo di Storia Naturale

Sabato 16 luglio alle 21 al Parco dei Platani lo spettacolo in due tempi da una nuova idea di R. Buratti e F.Carloni, direttori artistici del Fabry Rose Dance

Sabato 16 luglio alle 21 al Parco dei Platani del Museo di Storia Naturale è in programma “Il sipario di stelle” spettacolo in due tempi da una nuova idea di R. Buratti e F.Carloni, direttori artistici del Fabry Rose Dance. Primo tempo concerto: Massimo Signorini alla fisarmonica e Marco Vanni al sassofono. Nel secondo tempo si narra l’incontro del tango argentino con la musica leggera e l’operetta. Alcuni brani verranno accompagnati dall’esibizione di una coppia di ballerini. I professionisti D.Forapianti / L. Porracciolo e P.Troiani si esibiranno inoltre in due performance molto particolari con la coreografia dei maestri Buratti / Carloni i quali faranno una brevissima spiegazione di ogni quadro.

Condividi: