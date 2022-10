(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DI DOMENICA 9 OTTOBRE

Il soprano Ceccotti in concerto al Circolo Masini

Appuntamento domenica 9 ottobre alle 16,30 in piazza Manin. È un anno molto importante per il Circolo Masini che si appresta a festeggiare il cinquantesimo anniversario dalla fondazione avvenuta il 10 novembre 1972

Domenica 9 ottobre alle 16.30 il Circolo Masini di piazza Manin inaugura l’attività 2022/23 con un concerto del soprano Roberta Ceccotti accompagnata al pianoforte da Gianni Cigna (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma).

La brava cantante pisana farà ascoltare numerosi brani del proprio repertorio partendo dal periodo barocco con una splendida aria di Vivaldi (Sposa son disprezzata) per giungere al Novecento. Particolare attenzione a Mascagni del quale Roberta Ceccotti canterà Flammen perdonami da Lodoletta e l’aria di Egloge da Nerone. Anche Gianni Cigna si esibirà in passi solistici di Chopin e Mascagni. È un anno molto importante per il Circolo Masini che si appresta a festeggiare il cinquantesimo anniversario dalla fondazione avvenuta il 10 novembre 1972.

