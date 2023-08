Il sound pop rock della Elidema Band protagonista al Lago Alberto

Nuovo appuntamento in musica per il progetto sociale “Go to the Lake” della cooperativa Parco del Mulino, nella splendida cornice naturale all’interno della Tenuta Bellavista Insuese (Guasticce)

Musica, divertimento e solidarietà: questi gli ingredienti alla base degli eventi agostani al Lago Alberto, a Guasticce. Lungo le rive dello specchio d’acqua incorniciato da boschi e sentieri, all’interno della Tenuta Bellavista Insuese, dove da anni vengono accolte iniziative culturali di assoluto rilievo (dall’Opera al Lago, passando per il Mascagni Festival, fino all’AperiOpera, solo per citarne alcune), quest’anno, grazie al progetto sociale “Go to the Lake”, sostenuto dalla Fondazione Livorno e dalla stessa Tenuta e animato dalla cooperativa sociale Parco del Mulino, gli eventi in cartellone si sono moltiplicati.

E così, dopo la serata-evento con intervista a Dario Ballantini, comico, imitatore e artista a tutto tondo, si sono susseguite numerose serate-concerto: prima l’MG Quartet, poi le Monday Girls dirette da Cristiano Grasso, infine la voce di Bernarderschi e la musica emozionante dei Guss. Senza dimenticare l’appuntamento con la comicità e l’ironia del vernacolo di Fulvio Pacitto, lo scorso 18 agosto.

Adesso, venerdì 25 agosto, con inizio alle ore 21, sul palco naturale allestito sopra la penisola che sfocia sul Lago, andrà in scena la Elidema Band: tanta bella musica pop/rock che intratterrà il pubblico del Lago Alberto al quale sono rivolte due opzioni per godersi la serata. O con un cocktail (ingresso + bevuta 10 euro), oppure si potrà attendere il via del concerto gustando le squisite pinse e i ricchi taglieri serviti dai ragazzi della cooperativa sociale Parco del Mulino (ingresso + cena + bevuta 20 euro).

I musicisti del gruppo sono Matteo Cappagli alle tastiere; Diego Elia e Matteo Lorenzetti alle chitarre; Riccardo Pagni al basso e Giovanni Paolini alla batteria; la cantante Elisa De Marco conta già in attivo la produzione di due album di inediti e di sei singoli usciti negli ultimi 2 anni. Nel febbraio 2021 è stata tra i finalisti della prima edizione del Festival di Sanremo della canzone cristiana, citato anche da Fiorello sul Palco dell’Ariston; da lì è partito il suo tour per far conoscere le sue canzoni in tutta Italia (solo negli ultimi mesi: Altamura, Milano, Bologna, Siena, Livorno, Trieste, Rovigo e Bergamo).

Come nel caso delle precedenti serate, il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto sociale “Go to the Lake” del Parco del Mulino per l’inserimento lavorativo di ragazze e ragazzi affetti da sindrome di Down, progetto patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Collesalvetti.

Per info e prenotazioni 3440438076.

Condividi: